Bluttat in Kumberg: Küchenmesser nach Tod der 8-Jährigen sichergestellt

Nach dem Tod einer Achtjährigen in Kumberg werden weitere Details bekannt. Die Polizei stellte ein Küchenmesser sicher. Während der Tat sollen sich mehrere Personen im Haus befunden haben.

Nach der tödlichen Gewalttat in Kumberg im Bezirk Graz-Umgebung laufen die Ermittlungen weiter. Eine Achtjährige war am Montagabend mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen in ein Grazer Krankenhaus gebracht worden und dort wenig später verstorben. Ihr 37 Jahre alter Vater steht im Verdacht, ihr die tödlichen Verletzungen zugefügt zu haben. Wie nun bekannt wurde, stellte die Polizei ein Küchenmesser als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Für den 37-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Mehrere Personen waren im Haus

Während der Tat befanden sich laut Polizei mehrere Personen im Wohnhaus, erklärte Polizeisprecher Fritz Grundnig gegenüber dem ORF. Ob und was diese Personen unmittelbar gesehen haben, ist noch offen. Genau das sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bereits bekannt war, dass sich auch die Mutter des Mädchens im Haus befand.

Mutter blieb unverletzt

Die Mutter blieb unverletzt und befindet sich laut Polizei in psychologischer Betreuung. In dem Haus leben insgesamt zwei Familien. Laut ORF handelt es sich um Zwillingsbrüder, ihre beiden Frauen und insgesamt fünf Kinder. Die Familien wohnen demnach seit rund zehn Jahren dort. Inwieweit die anwesenden Personen die Tat unmittelbar wahrgenommen haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Vater festgenommen

Die Polizei war gegen 22.45 Uhr über die Landesleitstelle des Roten Kreuzes verständigt worden. Mehrere Streifen rückten daraufhin zum Wohnhaus aus. Dort fanden die Einsatzkräfte den 37-Jährigen schwer verletzt im Badezimmer. Er wurde medizinisch versorgt und anschließend festgenommen. Auch seine Tochter wurde noch vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch ihren schweren Verletzungen.

Motiv weiter offen

Warum es zu der Tat gekommen sein soll, ist weiterhin völlig unklar. Das Landeskriminalamt Steiermark versucht nun, den genauen Ablauf und die Hintergründe zu klären. Dafür werden Spuren und Aussagen ausgewertet. Weitere gesicherte Erkenntnisse zum Motiv liegen derzeit nicht vor.