Dietrichsteinplatz: So verändert sich der Bereich in drei Wochen

In Graz wird rund um den Dietrichsteinplatz umgebaut. Neue Gehsteige, ein versetzter Zebrastreifen und zusätzliche Grünflächen sollen den Bereich bei der Feuerwache Ost sicherer und angenehmer machen.

Am Dietrichsteinplatz haben die Bauarbeiten bereits begonnen. In den kommenden drei Wochen werden Gehsteige und Schutzwege angepasst und neue Grünflächen vorbereitet. Alle Bereiche bleiben während der Arbeiten erreichbar. Autos können weiterhin durchfahren, auch der Rad- und Fußverkehr kann die Baustelle passieren. Im Kreuzungsbereich mit der Schörgelgasse ist eine halbseitige Befahrung möglich, zeitweise kann es zu geringfügigen Behinderungen kommen.

Mehr Sicherheit

Besonders verändert wird der Bereich rund um die Ein- und Ausfahrt der Feuerwache Ost. Der bisherige Gehsteig war dort vor allem für blinde und sehbehinderte Menschen problematisch, worauf der Blinden- und Sehbehindertenverein hingewiesen hatte. Die neue Verkehrsführung wurde deshalb mit dem Referat für Barrierefreiheit abgestimmt. Der Gehsteig wird bei der Feuerwache verlegt und rund um die neu gestaltete Grünfläche beim Jugendzentrum vorgezogen. Dadurch sollen Fußgänger sicherer unterwegs sein, gleichzeitig verbessert sich die Sicht für Lenker ausfahrender Einsatzfahrzeuge.

Neuer Zebrastreifen

Auch in der Schörgelgasse ändert sich die Wegeführung. Im Einmündungsbereich in Richtung Dietrichsteinplatz beziehungsweise Sparbersbachgasse entsteht ein neuer, barrierefrei zugänglicher Zebrastreifen. Der bisherige Schutzweg auf Höhe der Schörgelgasse 3 entfällt. Projektleiterin Heike Falk aus der Stadtbaudirektion erklärt: „Auch der Kreuzungsbereich wird angepasst: Randleisten werden versetzt, die Gehsteige vor den Hausnummern Dietrichsteinplatz 4 und 6 neu hergestellt und der bestehende Fahrbahnteiler bei der Einmündung entfernt. Im betroffenen Bereich bekommt die Fahrbahn außerdem eine neue Asphaltdeckschicht“.

Mehr Grün im Herbst

Neben der neuen Verkehrsführung wird im Bereich auch entsiegelt. Vor der Pizzeria entsteht ein neuer Grünbereich mit einem Staudenbeet und Platz für zwei Bäume. Vor dem Jugendzentrum kehrt ebenfalls eine Grünfläche zurück, dort sind auch Sitzgelegenheiten vorgesehen. Gepflanzt wird allerdings erst im Herbst. Der Grund: Derzeit ist es noch zu heiß und zu trocken, damit Bäume und Stauden gut anwachsen können.