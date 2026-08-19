Grazer Herrengasse: Diese bekannte Marke zieht jetzt beim Landhaus ein

Eine prominente Geschäftsfläche mitten in der Grazer City bekommt neues Leben. Wo zuletzt die Raiffeisenbank ihre Kunden empfing, sollen schon im Herbst wieder die Türen aufgehen. Die neuen Mieter sind dabei keine Unbekannten.

Wer regelmäßig durch die Grazer Herrengasse spaziert, dürfte die leer stehende Geschäftsfläche unmittelbar beim Landhaus kennen. Lange war offen, wer die ehemalige Bankfiliale künftig nutzen wird. Wie nun bekannt wurde, ist für die Fläche ein neuer Mieter gefunden worden: Tamaris eröffnet dort ein Schuhgeschäft.

Tamaris kommt in die Grazer Herrengasse

Damit verändert sich die Nutzung an einer der prominentesten Adressen der Grazer Innenstadt deutlich. Statt Bankgeschäften stehen künftig Schuhe und Mode im Mittelpunkt. Die Eröffnung ist bereits für Herbst 2026 vorgesehen. Ein konkreter Eröffnungstermin wurde bislang nicht genannt. Für Tamaris bedeutet der Standort eine Präsenz in unmittelbarer Nähe zum Grazer Landhaus und damit mitten in einer der wichtigsten Einkaufsstraßen der Stadt.