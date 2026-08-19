Grazer Kult-Keller vor Comeback: Jetzt entscheidet das Crowdfunding

Der Plan für neues Leben im ehemaligen „Bunker“ in der Griesgasse wird konkreter. Nachdem das Wakuum-Team seine Pläne für den Kult-Keller öffentlich gemacht hat, läuft nun das Crowdfunding. Mindestens 10.000 Euro werden benötigt.

„Vielen, vielen Dank an alle, die uns bereits beim Crowdfunding unterstützt haben! Wir sind überwältigt von eurem Support“, richtet sich wakmusic an seine Community. Gleichzeitig macht der Verein deutlich, dass das bisher gesammelte Geld erst der Anfang sein soll.

„Vielen, vielen Dank an alle, die uns bereits beim Crowdfunding unterstützt haben! Wir sind überwältigt von eurem Support“, richtet sich wakmusic an seine Community. Gleichzeitig macht der Verein deutlich, dass das bisher gesammelte Geld erst der Anfang sein soll.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sich in der Griesgasse 25 ein bemerkenswertes Comeback anbahnt. Wie 5 Minuten berichtete, möchte das Team hinter dem club wakuum den ehemaligen Techno-Club „Bunker“ zusätzlich anmieten, hier nachzulesen: Neustart im Grazer Nachtleben: Kult-Keller soll wieder öffnen. Der Keller soll nicht einfach zu einer größeren Version des Wakuum werden, sondern als eigenständiger Veranstaltungsraum für Konzerte, Clubbings, Festivals und andere Kulturformate dienen. Schon damals war allerdings klar: Bevor in dem Keller wieder getanzt und gefeiert werden kann, braucht es Geld für Umbau und Ausstattung. Genau dafür hat der Verein wakmusic nun sein angekündigtes Crowdfunding gestartet.

Mindestens 10.000 Euro müssen zusammenkommen

Die Kampagne läuft seit 16. August und noch bis 16. September 2026. Das erste entscheidende Ziel liegt bei 10.000 Euro. Mit dem Geld sollen jene Anschaffungen finanziert werden, ohne die ein regulärer Veranstaltungsbetrieb laut Verein nicht möglich wäre. Dazu gehören vor allem Technik, Licht und Eventmaterialien. Schafft die Community sogar den angepeilten Optimalbetrag von 20.000 Euro, soll zusätzlich in Tontechnik, ein Mischpult, weitere Umbauarbeiten und eine bessere Ausstattung der Bar investiert werden. Derzeit wird bereits fleißig gearbeitet, so wurden in den letzten Tage über zwei Tonnen Müll aus den Räumlichkeiten geschafft. Aber es muss noch viel gemacht werden, „wo die Ehrenamtlichkeit nicht reicht, es muss die Bühne gemacht werden. Wir brauchen eine Anlage und dafür brauchen wir natürlich finanzielle Unterstützung, damit wir dann wieder anschließend alles ehrenamtlich hier so schön herrichten können, das es für euch bespielt werden kann,“ so das Team.

Platz für bis zu 250 Menschen mitten in Graz

Die neue Location ist für Veranstaltungen mit 80 bis 250 Personen gedacht. Damit möchte wakmusic eine Lücke zwischen kleineren Konzertorten und größeren Grazer Clubs schließen. Der bestehende club wakuum soll dabei unverändert weitergeführt werden. Der ehemalige „Bunker“ würde das Angebot im selben Gebäude ergänzen und größere Veranstaltungen ermöglichen. Geplant sind Konzerte, Clubabende, Ausstellungen, Performances und neue Veranstaltungsformate. Vor allem die freie Szene, junge Künstler und Kollektive sollen dort Platz bekommen. Das Booking möchte der Verein bewusst möglichst unkompliziert und inklusiv gestalten. Das langfristige Ziel ist durchaus ambitioniert: In der Griesgasse soll ein „ganzes Haus für die Kultur“ entstehen.

Grazer unterstützen Projekt bereits

Die ersten Unterstützer haben sich bereits gefunden. Und der Zuspruch scheint beim Team für einige Emotionen zu sorgen. „Vielen, vielen Dank an alle, die uns bereits beim Crowdfunding unterstützt haben! Wir sind überwältigt von eurem Support“, richtet sich wakmusic an seine Community. Gleichzeitig macht der Verein deutlich, dass das bisher gesammelte Geld erst der Anfang sein soll: „Aber das ist noch lange nicht das Ende. Unsere Kampagne läuft weiter und mit jeder weiteren Unterstützung können wir die neue Location zu einem noch schöneren Ort für Kultur in Graz machen.“

Von 10 Euro bis zu einem Jahr freien Eintritt

Um Unterstützer für das Projekt zu gewinnen, hat sich der Verein einige ungewöhnliche Dankeschöns überlegt. Bereits 10 Euro können als „Solidaritäts-10er“ beigesteuert werden. Für 35 Euro gibt es einen Getränkepass mit fünf Freigetränken. Wer tiefer in die Tasche greift, bekommt entsprechend größere Extras. Für 250 Euro wird etwa ein Jahr lang freier Eintritt im neuen Veranstaltungsraum, im club wakuum und bei Festivals von wakmusic angeboten. Für 1.000 Euro gibt es sogar ein Jahr lang Freigetränke im neuen Lokal, dieses Angebot ist allerdings auf zwei Unterstützer begrenzt.

Verein prägt Grazer Musikszene seit 2004

Hinter den Plänen steht kein unbekanntes Team. wakmusic ist bereits seit 2004 Teil der Grazer Musik- und Kulturszene. Der Verein betreibt unter anderem Proberäume und den club wakuum, organisiert Veranstaltungen und Grätzlfeste und zählt nach eigenen Angaben rund 5.500 Mitglieder.