Premiere im Grazer Rathaus: Erste Gemeinderätin im Rollstuhl zieht ein

Im Grazer Gemeinderat beginnt eine neue Periode und mit ihr ziehen auch neue Gesichter ins Rathaus ein. Für die Grünen nehmen künftig Barbara Sima-Ruml und Markus Konrad erstmals Platz im Gemeinderat. Besonders der Einzug von Sima-Ruml ist bemerkenswert: Die 44-Jährige wird nach Angaben des Grünen Gemeinderatsklubs die erste Gemeinderätin im Rollstuhl im Grazer Rathaus sein. Ihre persönlichen Erfahrungen möchte sie unmittelbar in die politische Arbeit einbringen.

„Weiß, wie schwierig es ist“

Sima-Ruml lebt in Jakomini und beschäftigt sich auch beruflich seit Jahren mit einem Thema, das künftig einen Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit bilden soll. Nach ihrem Architekturstudium arbeitet sie als Amtssachverständige für barrierefreies Bauen. Dabei kennt sie Barrieren nicht nur aus beruflicher Perspektive. „Durch mein Leben im Rollstuhl weiß ich, wie schwierig es ist, wenn Barrierefreiheit nicht im Alltag ankommt“, sagt Sima-Ruml. In ihrem Beruf erlebe sie zudem immer wieder, dass Menschen mit Behinderung nicht ausreichend berücksichtigt würden. Genau daran möchte sie in den kommenden fünf Jahren arbeiten: „Das möchte ich ändern und auch für sie eine starke Stimme unmittelbar dort sein, wo die Entscheidungen für unser Graz getroffen werden.“

Zweiter Neuzugang ist 35-jähriger Techniker

Mit Markus Konrad bekommt der Grüne Gemeinderatsklub einen zweiten Neuzugang. Der 35-Jährige lebt in Eggenberg, arbeitet als Techniker in einem Industriebetrieb und ist vor Kurzem Vater geworden. Diese unterschiedlichen Lebensbereiche möchte er nun miteinander verbinden. Neben wirtschaftlichen Fragen soll dabei auch die Aufteilung von Familien- und Sorgearbeit eine Rolle spielen. Eine Erfahrung während seiner Karenz sei ihm besonders aufgefallen: „In meiner Karenz hab ich erlebt, dass ich als Mann für was gelobt werde, was bei Frauen als selbstverständlich gesehen wird: das Kümmern ums Kind und die Haus- und Sorgearbeit drum herum.“ Für eine gerechtere Verteilung sieht Konrad dabei auch Männer in der Verantwortung. Gleichzeitig möchte er seine Erfahrungen aus der Industrie in die politische Arbeit einbringen.

©Florian Rogner Mit Markus Konrad bekommt der Grüne Gemeinderatsklub einen zweiten Neuzugang.

Auch Führung des Grünen Klubs wird neu

Die beiden neuen Mandatare sind nicht die einzige Veränderung bei den Grazer Grünen. Auch die Führung des siebenköpfigen Gemeinderatsklubs wird neu aufgestellt. Anna Slama übernimmt die Funktion der Klubobfrau. Ihr Stellvertreter wird Tristan Ammerer, der künftig zusätzlich als Verkehrssprecher fungiert, 5 Minuten hat bereits berichtet: Graz: Generationswechsel an der Spitze des Grünen Gemeinderatsklubs. Damit startet der Grüne Klub mit einem teilweise neu aufgestellten Team in die kommende Gemeinderatsperiode. Während Sima-Ruml vor allem ihre Expertise zu Barrierefreiheit und selbstbestimmter Teilhabe einbringen will, kommen mit Konrad Erfahrungen aus Industrie, Arbeitswelt und Familienalltag hinzu.