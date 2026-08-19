Nach Lebensrettung in Graz: Jetzt kommt weiterer Defi am Hauptplatz

Am Grazer Hauptpaltz steht ab sofort ein weiterer Defibrillator für Notfälle bereit. Erst vor Kurzem retteten zwei Mitarbeiter der Rathauswache mit einem Defi ein Menschenleben.

Wenn plötzlich jede Sekunde zählt, kann ein rasch erreichbarer Defibrillator über Leben und Tod entscheiden. Genau deshalb wird das Netz öffentlich zugänglicher Geräte in Graz weiter ausgebaut. Der jüngste Standort befindet sich an einem der meistfrequentierten Plätze der Stadt. An der Straßenbahn-Haltestelle Hauptplatz wurde am Mittwoch ein neuer Defibrillator in Betrieb genommen. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) machte auf das zusätzliche Notfallgerät über ihren Social Media-Account aufmerksam.

Erst vor Kurzem rettete Defi in Graz ein Leben

Wie wichtig solche Geräte sein können, zeigte sich laut Kahr erst vor Kurzem im Grazer Rathaus. Zwei Mitglieder der Rathauswache hätten einem Menschen mithilfe eines Defibrillators das Leben gerettet. „Es ist noch gar nicht so lange her, dass zwei Mitglieder unserer Rathauswache einem Menschen mit einem Defi das Leben gerettet haben“, erinnert die Bürgermeisterin. Der neue Standort am Hauptplatz soll nun dazu beitragen, dass auch im stark frequentierten Grazer Stadtzentrum im Ernstfall möglichst schnell ein Gerät erreichbar ist.

Defibrillator direkt an der Bim-Haltestelle

In Betrieb genommen wurde der neue Defi gemeinsam mit Landesrettungskommandant Peter Hansak sowie den Ankünder-Geschäftsführern Dieter Weber und Bernd Schönegger. Kahr bedankt sich beim Unternehmen für die Zusammenarbeit „in Sachen Sicherheit“. Der Standort ist bewusst zentral gewählt: Über den Hauptplatz bewegen sich täglich zahlreiche Menschen, zudem treffen hier mehrere Straßenbahnlinien aufeinander. Damit befindet sich der Defibrillator dort, wo im Notfall potenziell viele Ersthelfer rasch darauf zugreifen können. Nach Angaben der Bürgermeisterin besteht bereits ein dichtes Netz an Defibrillatoren im gesamten Stadtgebiet. Die jeweiligen Standorte können außerdem über den Link https://tinyurl.com/9nw7arzr abgerufen werden.