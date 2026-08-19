„Was ist entlang der Mur in Graz los?“: Großeinsatz sorgt für Fragen

Zahlreiche Einsatzkräfte, eine Drohne und Suchmaßnahmen entlang der Mur sorgten am Mittwoch in der Grazer Innenstadt für Aufsehen. Mehrere 5 Minuten-Leser fragten bei der Redaktion nach. Die Polizei gibt Entwarnung.

Ein größeres Aufgebot von Polizei und Feuerwehr in der Grazer Innenstadt, entlang der Mur, hat am Mittwoch für zahlreiche Fragen gesorgt.

Ein größeres Aufgebot von Polizei und Feuerwehr in der Grazer Innenstadt, entlang der Mur, hat am Mittwoch für zahlreiche Fragen gesorgt.

Ein größeres Aufgebot von Polizei und Feuerwehr in der Grazer Innenstadt, entlang der Mur, hat am Mittwoch für zahlreiche Fragen gesorgt. Auch eine Drohne war im Einsatz, die Suchmaßnahmen konzentrierten sich auf einen Bereich entlang der Mur. Mehrere 5 Minuten-Leser wandten sich an die Redaktion und wollten wissen: „Was ist entlang der Mur los?“ Mittlerweile ist klar, was hinter dem Einsatz steckte und vor allem: Er ist gut ausgegangen.

Suche entlang der Mur

Kurz vor 13 Uhr verständigte eine Frau die Rettungskräfte und teilte mit, dass ein Mann in die Mur gefallen sein soll. Daraufhin wurde eine größere Suchaktion gestartet. Einsatzkräfte suchten den betroffenen Bereich entlang des Flusses ab. Aufgrund der unklaren Situation wurden dabei auch technische Hilfsmittel eingesetzt. Eine Drohne war über dem Gebiet zu sehen. Auch Feuerwehrboote, Suchhunde der Polizei und Hubschrauber standen im Einsatz. Das ungewöhnlich große Einsatzaufgebot blieb auch Passanten und Anrainern nicht verborgen.

Polizei gibt Entwarnung

Kurze Zeit später gab es schließlich die erleichternde Nachricht. Wie die steirische Polizei gegenüber 5 Minuten mitteilte, konnte die gesuchte Person unverletzt und wohlauf angetroffen werden. Der anfängliche Verdacht, wonach die Person in die Mur gestürzt sein könnte, bestätigte sich damit nicht. Der Einsatz wurde beendet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.08.2026 um 13:52 Uhr aktualisiert