Pinke Taxis, graue Realität: Was wurde aus dem Grazer Frauentaxi?

Anfang 2025 sorgte das Frauentaxi in Graz für viel Aufmerksamkeit. Hinter der Idee steht Andrea Özkol (64). Ihr Konzept: sichere Fahrten für Frauen im Frauentaxi. „Viele Frauen wünschen sich eine Fahrerin“, sagt sie mit Verweis auf Erfahrungen aus dem Taxi-Alltag. Geplant waren „zwei bis drei Taxis“ in auffälligem Pink oder Rosa, „damit man gleich von weitem sieht, dass da ein Damen-Taxi kommt“. Die Resonanz war groß, die Erwartungen ebenso. Doch was ist daraus geworden?

Warum es stockt

Das Projekt ist nicht verschwunden, kommt aber nur langsam voran. Aktuell fehlt es an Fahrerinnen und finanzieller Unterstützung. Förderungen sind schwer zu bekommen. „Für sowas gibt es derzeit keine Ressourcen“, erklärt Özkol. Mit ihrer Idee überzeugte sie viele. Zuspruch kam sowohl vom Magistrat Graz als auch Bürgermeisterin Elke Kahr. Doch ohne konkrete Mittel bleibt die Umsetzung schwierig. Aber Özkol gibt nicht auf: „Egal wie alt ich sein werde, ich werde das verfolgen!“

Eine Frau mit Berufung

Özkol selbst arbeitete 30 Jahre bei der Landesregierung, bevor sie in der Pension neu durchstarten wollte. „Es klingt vielleicht komisch, aber Taxifahren ist meine Berufung“, lacht sie. Sie fährt gerne mit dem Auto und der Kontakt zu ihren Kundinnen und deren Geschichten macht das Taxifahren zu einem Traumjob. Doch momentan fährt sie auch selbst kein Taxi mehr. „Der Taxi-Verdienst wurde mir zur Pension angerechnet“, erklärt sie die steuerlichen Hintergründe. Das macht das Fahren finanziell unattraktiv.

„Ich gebe nicht auf!“

Trotz aller Hindernisse bleibt Özkol optimistisch. „Ich bin ein reiner Idealist“, betont sie. Aufgeben kommt für sie nicht infrage. Sobald sich die steuerlichen Rahmenbedingungen ändern, will sie selbst wieder loslegen. „Dann starte ich wieder durch.“ Auch die Suche nach Fahrerinnen läuft weiter. Die Nachfrage ist da, davon ist sie überzeugt. „Jeder war begeistert“, erinnert sie sich an die ersten Reaktionen auf ihre Idee.

Warum das Frauentaxi gebraucht wird

Für Özkol ist der Bedarf eindeutig. Viele Frauen fühlen sich sicherer bei einer Fahrerin. Vor allem junge Frauen, die am Wochenende unterwegs sind, wünschen sich oft ein sicheres Gefühl auf dem Heimweg. „Man steigt einfach beruhigter ein, wenn eine Frau fährt“, beschreibt sie die Rückmeldungen. Auch negative Erfahrungen spielen eine Rolle. „Die jungen Frauen lassen sich heute nicht mehr alles gefallen. Zum Glück ist die neue Generation da anders!“ Es bleibt die Hoffnung, dass das pinke Frauentaxi doch noch Realität wird, wenn auch später als geplant.