NEOS Graz verteilen Aufgaben für neue Gemeinderatsperiode

Bei den Grazer NEOS sind die Rollen für die kommende Gemeinderatsperiode verteilt: Verena Garber führt künftig die Fraktion, Alexis Pascuttini übernimmt die Kontrollagenden. Die konstituierende Sitzung ist am 27. August.

Noch vor der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Grazer Gemeinderats am 27. August haben die NEOS ihre Aufgaben verteilt. Verena Garber übernimmt den Fraktionsvorsitz. Alexis Pascuttini wird ebenfalls in den Gemeinderat einziehen und dort für die Kontrollagenden zuständig sein. Darauf einigten sich beide bei der ersten Fraktionssitzung unter Beisein von Landesgeschäftsführerin Lena Berner.

Wirtschaft im Fokus

Garber will als Fraktionsvorsitzende vor allem Wirtschaft, Standort und Familie in den Mittelpunkt rücken. „Graz soll zum besten Wirtschaftsstandort Österreichs werden. Dafür braucht es weniger Bürokratie, schnellere Verfahren und Rahmenbedingungen, die Unternehmertum, Innovation und Familie zusammenbringen.“ Gleichzeitig bleibt für sie die angespannte Finanzlage der Stadt ein zentrales Thema. Laut NEOS sind die Schulden der Stadt trotz Rekordeinnahmen bereits auf mehr als zwei Milliarden Euro gestiegen. Garber sagt dazu: „Nicht die Einnahmen sind das Problem, sondern die politischen Prioritäten. Wer sparen will, muss zuerst bei Politik und Verwaltung ansetzen – nicht bei den Zukunftschancen unserer Kinder“.

Kontrolle bleibt

Pascuttini übernimmt jene Agenden, auf die die Grazer NEOS bereits in den vergangenen fünf Jahren besonderes Augenmerk gelegt haben. Im Mittelpunkt stehen Kontrolle, Transparenz und saubere Politik. Auch in der kommenden Gemeinderatsperiode wollen die NEOS nach eigenen Angaben genau hinschauen, kritisch nachfragen und Missstände aufzeigen. „Kontrolle ist kein Nebenschauplatz, sondern eine Grundvoraussetzung für Vertrauen in die Politik. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass Missstände nicht zugedeckt, sondern aufgedeckt werden“, so Pascuttini.

Zwei Werdegänge

Garber kommt als politische Quereinsteigerin in ihre neue Rolle. Sie bringt langjährige Erfahrung als Unternehmerin und HR-Führungskraft mit. Pascuttini ist Jurist und war bereits Gemeinderat. Bekannt wurde er auch dadurch, dass er den FPÖ-Finanzskandal in Graz aufgedeckt hat.