Linie 58: Haltestelle am Hilmteich wird abends verlegt

Fahrgäste der Linie 58 müssen sich in Graz drei Abende lang umstellen: Wegen eines Elementarschadens wird die Endhaltestelle Hilmteich/Botanischer Garten jeweils ab 21 Uhr verlegt.

Wegen eines Elementarschadens wird die Endhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ der Linie 58 an drei Abenden verlegt.

Wegen eines Elementarschadens wird die Endhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ der Linie 58 an drei Abenden verlegt.

Von Mittwoch, 19. August, bis Freitag, 21. August 2026, wird die Endhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ der Linie 58 vorübergehend zurückverlegt. Die Änderung gilt laut Holding Graz jeweils von 21 bis 24 Uhr. Als Grund nennt das Unternehmen einen Elementarschaden. Betroffen ist die Fahrt in Richtung Ragnitz. Fahrgäste müssen während der genannten Zeiten zu einer Ersatzhaltestelle ausweichen. Diese wird in der Hilmgasse auf Höhe der Hausnummer 11 eingerichtet.

Tagsüber wie gewohnt

Die Verlegung ist zeitlich klar begrenzt. Sie gilt an allen drei Tagen ausschließlich zwischen 21 und 24 Uhr. Damit müssen sich Fahrgäste vor allem bei späteren Fahrten auf den geänderten Einstieg einstellen.

Bis Freitag

Nach Angaben der Holding Graz ist die Maßnahme bis einschließlich Freitag, 21. August 2026, vorgesehen. Wer am Abend mit der Linie 58 in Richtung Ragnitz unterwegs ist, sollte daher die Ersatzhaltestelle in der Hilmgasse auf Höhe Hausnummer 11 ansteuern.