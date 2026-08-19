Schon sechs Gewinner: Viermal 1.000 Euro sind noch offen

Sechs Gewinner aus der Sommeraktion von MURPARK und CITYPARK stehen bereits fest. In Graz werden bis 29. August 2026 aber noch viermal ZEHNER-Gutscheine im Wert von je 1.000 Euro verlost.

Die Sommeraktion „Ganz Graz shoppt mit dem ZEHNER“ geht in die nächste Runde. Insgesamt werden dabei zehn Gewinne im Wert von jeweils 1.000 Euro vergeben. Sechs Gewinner durften sich bereits über ihre ZEHNER Shopping-Gutscheine freuen. Damit sind aktuell noch vier der insgesamt zehn Gewinne offen.

Bis 29. August

Wer bisher noch nicht mitgemacht hat, bekommt weiterhin die Chance auf einen Gewinn. Die Aktion läuft noch bis zum 29. August 2026. Bis dahin werden die vier ausstehenden Gutscheine im Wert von jeweils 1.000 Euro verlost. Teilnehmen können Besucher von MURPARK und CITYPARK Graz.

©MURPARK Bis 29. August 2026 werden im MURPARK und CITYPARK noch vier Gewinne im Wert von jeweils 1.000 Euro verlost.

So kannst du mitmachen

Für die Teilnahme brauchst du eine Rechnung ab 50 Euro aus dem MURPARK oder CITYPARK. Diese kann direkt im jeweiligen Einkaufszentrum oder online eingereicht werden. Jede gültige Rechnung nimmt an der Verlosung teil. Wer mehrere Rechnungen einreicht, erhöht damit seine Gewinnchance.

In beiden Centern

Die ZEHNER Shopping-Gutscheine können in allen Shops im MURPARK sowie im CITYPARK eingelöst werden. Damit stehen den Gewinner unterschiedliche Angebote zur Auswahl. Dazu zählen unter anderem Mode, Kulinarik und Spielwaren. Bis zum Ende der Aktion heißt es damit weiterhin: einkaufen, Rechnung einreichen und auf einen der vier noch offenen Gewinne hoffen.