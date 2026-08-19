Darmstädter Jugendorchester begeistert rund 300 Besucher in der Herz-Jesu-Kirche

Vierzig junge Menschen in Schwarz, Instrumente in den Händen und rundherum das sakrale Ambiente der Herz-Jesu-Kirche: In Graz war am Montagabend schnell klar, wer hier den Ton angibt. Das Internationale Jugendorchester Darmstadt, das von 17. bis 20. August in Graz zu Gast ist, spielte vor rund 300 Besucherinnen und Besuchern. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) begrüßte die Gäste und bedankte sich bei all jenen, die Besuch und Konzert ermöglicht hatten. Begleitet wurden die jungen Musikerinnen und Musiker auch von einer neunköpfigen Delegation aus Darmstadt.

Geburtstag am Bass

Für einen Musiker war der Auftritt gleich in doppelter Hinsicht ein besonderer Abend. Theo Ahmad-Abdallah Enriquez aus Logroño in Spanien wurde ausgerechnet am Konzerttag, dem 18. August, 18 Jahre alt. Bürgermeisterin Kahr gratulierte und überreichte ihm eine Sunny-Bag. Der frischgebackene 18-Jährige nahm die Aufmerksamkeit eher zurückhaltend entgegen und lächelte hinter seinem mächtigen Kontrabass hervor. Einen größeren Begleiter für den Geburtstag hätte er sich wohl kaum aussuchen können.

Schnell im Einklang

Dass das Orchester so harmonisch zusammenspielte, war keineswegs selbstverständlich. Rund die Hälfte der jungen Musikerinnen und Musiker kommt aus Darmstadt, die andere Hälfte aus den 17 Partnerstädten – viele begegneten einander erst kurz vor den Konzerten. Der künstlerische Leiter Norbert Müller erinnerte sich: „Ich kannte mehr als die Hälfte von ihnen gar nicht, wusste nicht, wie gut alle zusammenspielen würden. Doch rasch war ihre Begeisterung und ihr Wille gemeinsam zu musizieren spürbar. Da wurde mir klar, dass es zwei wunderbare Konzerte geben wird.“ Nach den Probetagen in Darmstadt folgt traditionell ein erstes Konzert dort, bevor das Orchester in einer Partnerstadt auftritt. Heuer führte der musikalische Weg nach Graz.

©Stadt Graz/Fischer Beim Empfang im Grazer Rathaus stand die langjährige Städtefreundschaft mit Darmstadt im Mittelpunkt.

Freundschaft klingt

Wie lange solche Begegnungen nachhallen können, weiß Magdalena aus eigener Erfahrung. Die 26-jährige Harfenistin war bereits dreimal Teil des Internationalen Jugendorchesters. „Es war eine tolle persönliche Erfahrung, ein niederschwelliger Zugang zur Orchestermusik. Ich habe vorher niemanden gekannt, aber man kommt rasch in Kontakt, lernt so viel dazu und manche Freundschaften halten ewig“, erzählt sie. Die Verbindung zwischen Graz und Darmstadt reicht allerdings noch deutlich weiter zurück: 1968 wurde gemeinsam mit Trondheim die Städtepartnerschaft besiegelt. Seither gibt es immer wieder gemeinsame Projekte – von Musik über Wissenschaft bis zum jährlichen Europawochenende.

Löwe trifft Panther

Am Tag nach dem Konzert tauschten die Gäste Konzertsaal gegen Stadtführung und Rathaus. Dort wurden sie von Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Klubobmann Karl Dreisiebner empfangen. Hans-Jörg Daum, Leiter des Amts für Gremiendienste, Protokoll und Internationales der Stadt Darmstadt, fand für die Verbindung der beiden Städte ein passendes Bild: „Unser Wappentier, der Löwe, neigt sich freundlich zum Grazer Panther.“ Auch Kahr machte deutlich, dass eine Städtepartnerschaft für sie mehr sein soll als ein Austausch auf dem Papier: „Stadtefreundschaften sollen nicht nur auf politischer Ebene stattfinden, sondern auch die Bevölkerung miteinander verbinden. Das würde ich mir in Zukunft wünschen.“ Zumindest musikalisch haben Graz und Darmstadt dafür bereits den richtigen Ton getroffen.