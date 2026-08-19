Filmabend auf der Murinsel: „Pelikan Blue“ kommt nach Graz

Reisen ohne Geld, gefälschte Zugtickets und ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden: Auf der Grazer Murinsel erzählt „Pelikan Blue“ am 23. September von drei Freunden, die Europas neue Freiheit auf ihre Art nutzen.

Der Eiserne Vorhang ist gefallen – plötzlich scheint Europa für Ákos, Petya und Laci zum Greifen nah. Die drei sind im Ungarn der frühen 1990er-Jahre jung, nur ihre Geldbörsen können mit der neuen Reisefreiheit nicht mithalten. Zugtickets nach Stockholm, Paris, Berlin oder Madrid sind für normale Leute kaum zu bezahlen. Verzagen kommt für die Freunde aber offenbar nicht infrage. Stattdessen tüfteln sie an einer Methode, die ihre Reisepläne doch noch auf Schiene bringen soll.

Tickets mit Trick

Die damals noch handschriftlich ausgestellten Fahrkarten werden zum Ausgangspunkt ihres Plans. Die Freunde bleichen die Kohlenstofftinte mit Hygienereiniger heraus, bügeln das Papier glatt und trocken und besorgen sich Stempel. Dazu recherchieren sie Abläufe der staatlichen Eisenbahn und studieren Fahrpläne, Preise und Routen. Danach füllen sie die Formulare neu aus und fahren los. Aus dem Wunsch nach einer Reise wird damit ziemlich schnell eine Geschichte, die selbst wie fürs Kino gemacht scheint.

Aus eins wird 1.000

Doch bei den eigenen Fahrten bleibt es nicht. Ein blindverliebtes Gefühl bringt eine Geschäftsidee ins Rollen: Warum die besonderen Tickets nicht auch anderen zur Verfügung stellen? Aus einem werden zehn, aus 150 schließlich 1.000. Damit nimmt nicht nur das Geschäft Fahrt auf. Auch die Behörden werden aufmerksam und ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt.

Kino auf der Mur

Genau diese Geschichte erzählt der preisgekrönte ungarische Animations-Dokumentarfilm „Pelikan Blue“ am Mittwoch, 23. September 2026, auf der Murinsel Graz. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei und es gilt freie Platzwahl. Bei Schönwetter wird der Film im Amphitheater gezeigt, bei Schlechtwetter zieht die Vorführung ins Café auf der Murinsel. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung unter pelikanbluegraz@gmail.com oder über das Online-Formular gebeten.

Gespräch danach

Nach dem Film ist noch nicht Schluss: Produzent Ádám Felszeghy stellt sich einem moderierten Gespräch. Dabei geht es um seine Arbeit als Produzent, Filmrechte, den damaligen Zeitgeist, Dokumentarfilme und natürlich um „Pelikan Blue“. Regie und Buch stammen von László Csáki, der gezeichnete Szenen mit authentischen Filmdokumenten und Erinnerungsberichten verbindet. Veranstaltet wird der Abend in Kooperation von Murinsel Graz, dem Zentrum für Kunst- und Kulturrecht und MEÖK sowie mit Genehmigung des Ungarischen Nationalen Filminstituts.