Wendemanöver endet im Krankenhaus: E-Biker schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 19. August, kurz nach 14 Uhr am Kalvariengürtel. Doch was ist passiert? Nach Angaben der Polizei wollte eine 54-jährige Grazerin an der Kreuzung mit der Kalvarienbergstraße links abbiegen. Dafür ordnete sie sich auf dem Linksabbiegestreifen ein und wurde langsamer.

E-Biker wollte wenden

Zur selben Zeit fuhr ein 25-Jähriger mit seinem E-Bike in gleicher Richtung auf dem Geradeausfahrstreifen. An der Kreuzung wollte er laut Polizei wenden und wechselte dafür nach links. Doch dann passierte das Unglück: Er dürfte das Auto der 54-Jährigen übersehen haben und prallte gegen dessen rechte Seite. Der E-Biker stürzte und wurde am Bein schwer verletzt. Nach der Erstversorgung brachte ihn das Rote Kreuz ins Unfallkrankenhaus Graz, wo er stationär aufgenommen wurde. „Bei beiden Fahrzeuglenkern wurden Alkotests durchgeführt. Diese verliefen negativ“, so die Polizei.