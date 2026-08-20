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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Das LKH Graz II West in der Steiermark.
Die Einsatzkräfte rückten am Mittwoch in die Rösselmühlgasse aus.
Graz
20/08/2026
Verkehrsunfall

Fußgänger wird in Graz von Auto erfasst und verletzt

Ein Fußgänger wurde am Mittwochnachmittag in der Rösselmühlgasse in Graz von einem Auto erfasst. Der Mann (32) wurde auf die Motorhaube geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Die Einsatzkräfte wurden am Mittwochnachmittag in die Rösselmühlgasse im Grazer Bezirk Gries alarmiert. Dort hatte ein 32-jähriger Fußgänger beabsichtigt die Fahrbahn zu queren. „Er betrat die Fahrbahn dabei in gerader Linie und außerhalb eines Fußgängerüberganges“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Dabei dürfte der Mann einen herannahenden 39-jährigen Autofahrer übersehen haben.

Fußgänger wird von Auto erfasst

Trotz eingeleiteter Notbremsung kam es zu einer Kollision. „Der Fußgänger wurde von der rechten Seite des Wagens erfasst, stürzte mit der linken Körperseite auf die Motorhaube und kam anschließend mit dem Rücken auf der Fahrbahn zu liegen“, schildern die Beamten. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. „Die mit beiden Beteiligten durchgeführten Alkomattests verliefen negativ“, erklären die Polizisten abschließend.

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