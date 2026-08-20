Martin Auer goes New York: Jetzt ist der erste steirische Laib gebacken

Von Graz nach New York: Die steirische Bäckerei Martin Auer steht mit ihrem „RYE“-Projekt kurz vor der Eröffnung. Nun ist ein entscheidender Meilenstein geschafft: Das erste Roggenbrot wurde in New York gebacken.

Es ist ein ungewöhnlicher Weg, den ein steirisches Brot gerade zurücklegt: Was seine Wurzeln in Österreich hat, soll künftig mitten in New York City aus dem Ofen kommen. Die Grazer Bäckerei Martin Auer arbeitet seit geraumer Zeit an ihrem bislang wohl internationalsten Projekt, einer eigenen Schaubäckerei in der US-Metropole. Bereits Ende 2024 hatte das Unternehmen seine Pläne öffentlich gemacht. Das Ziel: New York mit österreichischem Natursauerteigbrot vertraut zu machen. Nun rückt die Eröffnung einen entscheidenden Schritt näher, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: Von Graz nach New York: Martin Auer startet jetzt im Big Apple.

Von Graz nach New York

Im Mittelpunkt steht ein Brot, das Kunden in Österreich bereits kennen. Der Bio-Landbrot-Laib bekommt für seinen Auftritt in den USA allerdings einen neuen Namen: „RYE“, das englische Wort für Roggen. Das Konzept bleibt seinen österreichischen Wurzeln treu. Gebacken werden soll Natursauerteigbrot ohne Hefe und aus 100 Prozent österreichischem Bio-Roggenmehl. Hinter dem Projekt steckt eine lange Geschichte. Martin Auer Senior hatte vor Jahrzehnten auf einer Alm erlebt, welches Aroma und welche Haltbarkeit traditionell hergestelltes Natursauerteigbrot entwickeln kann. Diese Art des Brotbackens brachte er schließlich nach Graz. Nun folgt der Sprung über den Atlantik.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

In den vergangenen Wochen ist in New York einiges passiert. Der sogenannte „RYE table“ ist angekommen, gleichzeitig wurde intensiv nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den neuen Standort gesucht. Die Suche war laut Unternehmen erfolgreich: Das Team für New York nimmt Gestalt an. Auch fachliche Unterstützung aus Österreich ist inzwischen vor Ort. Bäckermeister Alex reiste nach New York, um die dortigen Bäckerinnen und Bäcker einzuschulen und auf die Produktion vorzubereiten. Für eine Mitarbeiterin aus Graz gab es ebenfalls einen besonderen Moment: Jaqueline aus der Filiale Waltendorf hatte beim vergangenen Herbstfest eine Reise zum RYE-Team nach New York gewonnen und konnte das Projekt nun selbst vor Ort erleben.

Dann kam der Moment: „First RYE in NYC“

Und schließlich wurde aus den monatelangen Vorbereitungen etwas Greifbares: Das erste RYE wurde in New York gebacken. Für das Team ist dieser erste fertige Laib weit mehr als nur ein Testlauf. Die Reaktion auf das Ergebnis fällt entsprechend euphorisch aus. Das Unternehmen bezeichnet es schlicht als „WELTKLASSE!“ Damit ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Eröffnung geschafft. Das Team sei nun „sowas von ready für die Eröffnung“, heißt es aus New York.

Österreichisches Bio-Roggenmehl mitten in Manhattan

Gerade die Verbindung zwischen New York und der Steiermark macht das Projekt außergewöhnlich. Statt das österreichische Brot lediglich in die USA zu exportieren, soll es direkt in New York gebacken werden. Der Natursauerteig besteht dabei grundsätzlich aus Mehl und Wasser. Durch die mehrtägige Führung entwickeln sich jene Mikroorganismen, die unter anderem Aroma und Struktur des Brotes prägen. Mit dem Projekt möchte Martin Auer einerseits New Yorkerinnen und New Yorker erreichen, die diese Art von dunklem Roggenbrot bisher kaum kennen. Andererseits dürfte „RYE“ auch für Menschen aus Österreich, Deutschland oder der Schweiz interessant sein, die in New York leben und traditionelles Natursauerteigbrot aus ihrer Heimat kennen. Nach der Ankündigung, der Personalsuche und den Vorbereitungen vor Ort ist nun jedenfalls ein symbolträchtiger Moment geschafft: Der erste Laib ist gebacken.