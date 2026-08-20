„Wir machen weiter“: KPÖ und Grüne besiegeln Koalition für Graz

Nach wochenlangen Verhandlungen ist die politische Zukunft im Grazer Rathaus geklärt: KPÖ und Grüne machen gemeinsam weiter. Am Freitag, 21. August, wird die neue Koalition offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Damit steht noch vor der konstituierenden Gemeinderatssitzung fest, welche beiden Parteien Graz in den kommenden fünf Jahren gemeinsam führen wollen, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: Koalition in Graz vor Einigung: Entscheidung könnte diese Woche fallen. Unter dem Motto „Wir machen weiter“ treten Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), Robert Krotzer (KPÖ) und Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) um 12 Uhr im Stadtsenatssitzungszimmer des Grazer Rathauses vor die Öffentlichkeit. Dabei soll es nicht nur um die politischen Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre gehen. Besonders spannend wird die Frage, wie die Verantwortlichkeiten in der neuen Stadtregierung verteilt werden.

Koalitionsverhandlungen sind abgeschlossen

Zuletzt hatte sich bereits abgezeichnet, dass die Gespräche zwischen KPÖ und Grünen kurz vor dem Abschluss stehen. Nun ist aus den Verhandlungen eine fixe Vereinbarung geworden. Die offizielle Präsentation am Freitag dürfte damit auch Antworten auf einige Fragen liefern, über die im Rathaus zuletzt intensiv diskutiert wurde. Denn neben personellen Veränderungen stehen möglicherweise auch Verschiebungen wichtiger Ressorts bevor. Formal entschieden wird über die neue Stadtregierung schließlich bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am 27. August. Dort werden die Mitglieder des Stadtsenats gewählt.

Welche Ressorts wechseln?

Besonders interessant wird die künftige Kompetenzverteilung. Zuletzt kursierten dazu mehrere Varianten. So war während der Verhandlungen unter anderem eine mögliche Verschiebung des Wirtschaftsressorts Thema. Dieses wird bislang von ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner verantwortet und könnte künftig beim neuen FPÖ-Stadtrat René Apfelknab landen. Andere diskutierte Verschiebungen sollen hingegen weniger wahrscheinlich sein. So stand auch der Sportbereich im Raum. Ebenso gab es Spekulationen über Veränderungen beim Kulturressort. Ob es tatsächlich dazu kommt, dürfte spätestens bei der Präsentation am Freitag klar sein, aber so viel verrät Kahr gegenüber 5 Minuten bereits vorab: „Kontinuität ist mir sehr wichtig!“

Neue Aufgaben für Schwentner und Krotzer?

Auch innerhalb der Koalition könnten Zuständigkeiten neu geordnet werden. Eine der diskutierten Varianten betrifft Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Ihr könnte zusätzlich die Bau- und Anlagenbehörde übertragen werden. Damit könnten wesentliche Bereiche der Stadtentwicklung stärker gebündelt werden. Spannend ist auch die zukünftige Rolle von Robert Krotzer. So könnte dem KPÖ-Politiker das für die Kommunisten traditionell besonders bedeutende Sozialressort von Elke Kahr übernehmen. Bis zur offiziellen Vorstellung bleiben diese Ressortverschiebungen allerdings Spekulation. Am Freitag wollen KPÖ und Grüne selbst bekannt geben, wie die Aufgaben tatsächlich verteilt werden.

Sparzwang prägt die kommenden fünf Jahre

Die vielleicht schwierigste Aufgabe der neuen Koalition wartet allerdings nicht bei der Verteilung der Ressorts, sondern beim Geld. Die finanzielle Situation der Stadt spielte bereits während der Verhandlungen eine zentrale Rolle. Schon vor der Wahl war klar, dass Graz seinen finanziellen Spielraum deutlich einschränken muss. Im laufenden Betrieb stehen Einsparungen von 65 Millionen Euro im Raum, während die jährlichen Investitionen auf rund 150 Millionen Euro reduziert werden sollen. Entsprechend intensiv wurde während der Koalitionsgespräche darüber beraten, welche Vorhaben weiterhin finanzierbar sind und welche Projekte verschoben oder gestrichen werden müssen. Aus dem Umfeld der Verhandlungen hieß es zuletzt, dass „jeder Cent umgedreht“ werde. Gleichzeitig wollen KPÖ und Grüne zentrale kommunale Leistungen absichern. Auf grüner Seite wurden insbesondere Klimawandelanpassung und Begrünung als Bereiche genannt, die trotz des Spardrucks nicht aus dem Blick geraten sollen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2026 um 09:56 Uhr aktualisiert