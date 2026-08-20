Frontal-Crash in Graz: Radfahrer und E-Scooter-Lenker verletzt

Ein Radfahrer und ein E-Scooter-Lenker sind Donnerstagfrüh in Graz frontal zusammengestoßen. Beide Männer stürzten und wurden verletzt. Einer von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei war ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung um 5.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg durch die Unterführung des Verteilerkreises Webling unterwegs. Er fuhr in nordöstliche Richtung. An der Kreuzung mit der Kärntner Straße wollte der Mann seinen eigenen Angaben zufolge nach rechts in die Trappengasse abbiegen. Dabei dürfte er allerdings auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Genau dort kam ihm ein 29-jähriger Grazer mit einem E-Scooter entgegen.

Frontal zusammengestoßen

Die beiden konnten eine Kollision offenbar nicht mehr verhindern. Fahrrad und E-Scooter prallten frontal zusammen, woraufhin sowohl der 50-Jährige als auch der 29-Jährige stürzten. Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort. Der Radfahrer erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde anschließend ins UKH Graz gebracht. Der 29-jährige E-Scooter-Lenker kam mit leichten Verletzungen davon.