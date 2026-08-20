Nach Meistertitel: Graz Giants präsentieren neuen Head Coach

Der Austrian Bowl ist gewonnen, nun beginnt bei den Graz Giants eine neue Ära. Meistercoach Stefan Pokorny verabschiedet sich nach drei Jahren. Mit Max Puchstein steht sein Nachfolger bereits fest und der hat ein klares Ziel.

Der größte Erfolg ist gerade erst gefeiert, da stellen die Graz Giants bereits die Weichen für die kommende Saison. Nach dem Gewinn des Austrian Bowls kommt es beim österreichischen Meister zu einem Wechsel an der Seitenlinie: Max Puchstein übernimmt als neuer Head Coach und Offensive Coordinator. Damit folgt er auf Stefan Pokorny, der die Giants nach drei erfolgreichen Jahren verlässt. Hinter dem Abschied steckt allerdings kein sportliches Zerwürfnis. Pokorny möchte zurück nach Wien und künftig wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Meistercoach Pokorny verlässt Graz

Pokorny hatte in den vergangenen drei Jahren maßgeblichen Anteil an der sportlichen Entwicklung der Grazer. Gekrönt wurde seine Zeit bei den Giants mit dem Gewinn des Austrian Bowls. „Ich bin den Graz Giants für das Vertrauen und die gemeinsame Zeit sehr dankbar. Dieser Verein, die Mannschaft, der Staff und die Menschen rund um die Giants werden für mich immer einen besonderen Platz haben“, sagt Pokorny zum Abschied. Auch der Sportliche Leiter Christoph Kipperer betont, dass die Zusammenarbeit im Guten endet: „Man trennt sich im Guten, wir haben in drei Jahren gemeinsam viel erreicht, keiner ist jemandem böse.“

Max Puchstein übernimmt bei den Graz Giants

Lange suchen mussten die Giants nach einem Nachfolger offenbar nicht. Mit Max Puchstein übernimmt ein Coach mit viel Erfahrung im österreichischen American Football. Von 1999 bis 2018 war Puchstein bei den Vienna Vikings aktiv, zunächst als Spieler, später an der Seitenlinie. Als Offensive Coordinator und Quarterback-Coach gehörte er unter anderem zum Team, das 2017 den Austrian Bowl gewann. 2019 folgte der Wechsel zu den Carinthian Lions. Dort arbeitete er zunächst als Offensive Consultant und später als Head Coach und Offensive Coordinator.

©Graz Giants Mit Max Puchstein übernimmt ein Coach mit viel Erfahrung im österreichischen American Football.

Erfolgreich auch mit dem Nationalteam

Auch im österreichischen Nachwuchs-Nationalteam sammelte der neue Giants-Coach Erfolge. Mit der U19 gewann Puchstein drei Goldmedaillen bei Europameisterschaften. 2024 kam mit der U20 eine Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Kanada hinzu. Einige seiner neuen Spieler kennt er deshalb bereits. „Ich freue mich wirklich sehr über die Möglichkeit und das Vertrauen, der neue HC der Graz Giants zu sein“, sagt Puchstein. Dass ihm einige Spieler bereits aus dem U19-Nationalteam bekannt seien, könne insbesondere bei der Umstellung auf seine Offensive helfen.

Das große Ziel: Austrian Bowl soll in Graz bleiben

Mit dem gerade errungenen Meistertitel steigt Puchstein bei den Giants allerdings nicht in einer gewöhnlichen Situation ein. Die Erwartungen sind hoch und der neue Head Coach macht daraus kein Geheimnis. „Die Graz Giants sind DER Traditionsverein in Österreich“, betont Puchstein. Nach der erfolgreichen Arbeit seines Vorgängers sei das Ziel eindeutig: „Der Austrian Bowl soll in Graz bleiben.“ Damit nicht genug: Puchstein will mit den Giants den ersten Back-to-Back-Titel seit 1998 schaffen.