TU Graz macht Batterie-Fund: Fehlende Atome öffnen plötzlich neuen Weg

Manchmal kann gerade das, was fehlt, einen entscheidenden Unterschied machen. Forschende der TU Graz haben bei einem seit Jahren bekannten Batteriematerial gezielt einzelne Sauerstoffatome entfernt und damit dessen Eigenschaften deutlich verändert. Im Mittelpunkt steht Lithium-Titanat, kurz LTO. Das Material leitet Lithium-Ionen in seinem unbehandelten Zustand nur schlecht. Erst beim Laden einer Batterie, wenn zusätzliche Lithium-Ionen und Elektronen eingelagert werden, steigt seine Ionenleitfähigkeit. Bernhard Gadermaier und Martin Wilkening vom Institut für Chemische Technologie von Materialien der TU Graz zeigen nun einen anderen Weg: Sie konnten auch reines, nicht zusätzlich lithiiertes LTO zu einem deutlich besseren Ionenleiter machen.

Forscher erzeugen gezielt „Löcher“

Der entscheidende Trick spielt sich auf atomarer Ebene ab. Die Wissenschaftler erzeugten sogenannte Sauerstofffehlstellen im Kristallgitter des Materials. Dafür wird nicht etwa ein neuer Stoff hinzugefügt. Stattdessen werden einzelne Sauerstoffatome entfernt. Die dadurch entstehenden winzigen Leerstellen verändern die Möglichkeiten der Lithium-Ionen, sich durch das Material zu bewegen. Dabei zeigte sich etwas besonders Spannendes: Der schnelle Transportweg war im Material gewissermaßen bereits vorhanden, bislang konnten ihn die Lithium-Ionen aber nicht entsprechend nutzen. „Dieser Diffusionspfad ist im Material bereits durch die LTO-Struktur vorgeprägt, wird aber durch die Defektstruktur erst aktiviert“, erklärt Wilkening.

300 Grad reichen für entscheidende Veränderung

Um diese Fehlstellen gezielt herzustellen, erhitzten die Grazer Forscher das Lithium-Titanat in einer sauerstoffarmen Atmosphäre auf 300 Grad Celsius. Dabei verschwinden einzelne Sauerstoffatome aus dem Kristallgitter. Zurück bleiben Leerstellen und diese haben einen direkten Einfluss darauf, wie sich die positiv geladenen Lithium-Ionen durch das Material bewegen können. „Die entstehenden anionischen Leerstellen im Kristallgitter haben einen direkten Einfluss auf die Bewegungsmöglichkeiten der Lithium-Kationen und machen aus dem ursprünglich schlechten einen deutlich besseren Ionenleiter“, erklärt Wilkening. Damit zeigt das Experiment, wie stark winzige Veränderungen auf atomarer Ebene die Eigenschaften eines Materials beeinflussen können.

Aufwendige Messungen liefern den Beweis

Dass sich die Lithium-Ionen tatsächlich schneller bewegen können, mussten die TU-Graz-Forscher anschließend experimentell nachweisen. Dafür kombinierten sie Leitfähigkeitsspektroskopie mit Kernspinresonanzspektroskopie (NMR). Insbesondere die NMR-Messungen ermöglichten es, den neu aktivierten Diffusionsweg auf atomarer Ebene experimentell nachzuweisen. Die Ergebnisse wurden im renommierten Fachjournal „Science Advances“ veröffentlicht.

Warum die Entdeckung über Batterien hinaus interessant ist

Die Arbeit zeigt zugleich, dass bei modernen Materialien nicht nur entscheidend ist, aus welchen chemischen Bestandteilen sie bestehen. Auch kleine Defekte in ihrer Struktur und die Art, wie das Material zuvor behandelt wurde, können seine Eigenschaften grundlegend verändern. „Unsere Experimentalstudie zeigt eindrucksvoll, dass die Eigenschaften eines Festkörpers nicht allein durch seine chemische Zusammensetzung bestimmt werden, sondern in entscheidendem Maß auch durch seine lokale Defektstruktur und thermische Vorgeschichte“, sagt Wilkening. Dabei handelt es sich zunächst um Grundlagenforschung, also nicht um die Ankündigung eines unmittelbar vor der Markteinführung stehenden neuen Akkus. Langfristig könnte die Möglichkeit, die Beweglichkeit von Lithium-Ionen gezielt über solche Defekte zu steuern, jedoch für weitere Technologien interessant werden.

Perspektiven für Elektronik der Zukunft

Die Grazer Forscher sehen unter anderem Potenzial für ionotronische, memristive und neuromorphe Bauelemente in der Mikro- und Nanoelektronik. Letztere verfolgen beispielsweise Ansätze, elektronische Systeme stärker nach Funktionsprinzipien des menschlichen Nervensystems aufzubauen. Für Wilkening zeigt die Arbeit deshalb auch, welchen Wert Grundlagenforschung haben kann: „Die gezielte Steuerung der Ionenleitfähigkeit durch Defektchemie eröffnet langfristig Perspektiven“ für solche neuen Anwendungen.