Änderung bei Linie 39: Fahrgäste müssen sich abends umstellen

In Graz müssen sich Fahrgäste der Linie 39 Ende August am Abend auf Änderungen einstellen. Wegen des Ausbaues der neuen Endhaltestelle Wirtschaftskammer wird die Buslinie an vier Tagen kurzgeführt.

Wegen Arbeiten an der neuen Endhaltestelle Wirtschaftskammer fährt die Grazer Linie 39 an vier Abenden nur bis zur Kreuzgasse. Zwei Haltestellen entfallen ersatzlos.

Wegen Arbeiten an der neuen Endhaltestelle Wirtschaftskammer fährt die Grazer Linie 39 an vier Abenden nur bis zur Kreuzgasse. Zwei Haltestellen entfallen ersatzlos.

Betroffen ist der Zeitraum von Montag, 24. August, bis Donnerstag, 27. August 2026. Die Änderung gilt an allen vier Tagen jeweils von 20 bis 24 Uhr. In diesen Stunden wird die Linie 39 nur bis zur Haltestelle Kreuzgasse geführt. Grund dafür ist laut Holding Graz der Ausbau der neuen Endhaltestelle Wirtschaftskammer.

Ab Kreuzgasse

Für Fahrten in Richtung Wirtschaftskammer/tim ändert sich damit am Abend der Linienweg. Ab der Haltestelle Kreuzgasse fahren die Busse über die Körblergasse und die Kreuzgasse weiter. Anschließend wird die Haltestelle Grillparzerstraße in der Kreuzgasse angefahren. Die reguläre Weiterfahrt bis Wirtschaftskammer/tim ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Zwei Stopps entfallen

Durch die Kurzführung können zwei Haltestellen nicht bedient werden. Konkret betrifft das die Haltestellen Richard-Wagner-Gasse und Wirtschaftskammer/tim. Beide werden laut Holding Graz während der angegebenen Zeiten ersatzlos aufgelassen. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Mitteilung nicht genannt.

Arbeiten als Grund

Die Einschränkung hängt direkt mit den Arbeiten an der neuen Endhaltestelle zusammen. Die Holding Graz schreibt dazu, man müsse wegen des Ausbaues der neuen Endhaltestelle „Wirtschaftskammer“ die Linie 39 bis zur Haltestelle „Kreuzgasse“ kurzführen. Die Regelung betrifft ausschließlich die genannten Abendstunden von 20 bis 24 Uhr. Sie endet nach derzeitiger Mitteilung am Donnerstag, 27. August 2026.