Nach der Uni: Warum die Lust auf die eigene Firma wächst

An der Uni Graz zeigt eine große Befragung: Direkt nach dem Abschluss zieht es die meisten noch nicht in die Selbstständigkeit. Mit ein paar Jahren Berufserfahrung schaut die Sache aber deutlich anders aus.

Der Uni-Abschluss macht noch nicht automatisch Lust auf die eigene Firma. Viele wollen zuerst Berufsluft schnuppern, doch fünf Jahre später wächst der Gründungswille deutlich.

Der Uni-Abschluss macht noch nicht automatisch Lust auf die eigene Firma. Viele wollen zuerst Berufsluft schnuppern, doch fünf Jahre später wächst der Gründungswille deutlich.

Sieben von zehn Absolvent wissen nach dem Studium bereits, wohin ihre berufliche Reise gehen soll. Der direkte Weg in die Selbstständigkeit ist für die überwiegende Mehrheit aber noch kein Thema. Viele wollen zuerst in der Praxis Fuß fassen, Kontakte knüpfen und ihre Branche kennenlernen. Der Abschluss ist damit zwar ein Meilenstein, aber nicht automatisch der Startschuss für die eigene Firma. Das zeigt der GUESSS-Report 2025, der in Österreich von der Universität Graz durchgeführt wird.

Fünf Jahre später

Mit wachsender Berufserfahrung kommt Bewegung in die Gründungspläne. Fünf Jahre nach dem Abschluss fühlten sich 21,6 Prozent der rund 2.000 Studienteilnehmer bereit für den Schritt in die Selbstständigkeit. Wer schon während des Studiums Kurse zur Unternehmensgründung besucht hatte, kam sogar auf 29 Prozent. Erst Berufsluft schnuppern, dann selbst das Steuer übernehmen – für einen Teil der Absolvent scheint genau diese Reihenfolge zu passen. Der GUESSS-Report stützt sich international auf mehr als 196.000 vollständige Antworten aus 66 Ländern.

Ideen querbeet

Auch beim Studienfach räumt die Untersuchung mit einer verbreiteten Vorstellung auf. Gründungsideen wachsen nicht nur in Laboren oder Werkstätten. 23 Prozent der Absolvent geisteswissenschaftlicher Fächer wollen in die Selbstständigkeit starten. Damit gibt es dort ebenso viele Menschen mit Gründungsideen wie in MINT-Studienrichtungen. Ob Technik oder Geisteswissenschaft: Der Wunsch nach der eigenen Firma macht offenbar nicht an Fakultätsgrenzen halt.

Wissen fürs Gründen

Die Uni Graz will Studierende aller Fachrichtungen auch auf diesen Weg vorbereiten. Das Zentrum für Entrepreneurship bietet dafür unter anderem ein Gründungsstipendium, Office Hours und das Wahlfachprogramm „TIMEGATE“ an. Dort lernen Studierende wirtschaftliches Basiswissen anhand von Beispielen aus der Praxis. Julia Taferner, Co-Autorin der Studie an der Universität Graz, sagt: „Unternehmerisches Know-how ist damit nicht nur für jene relevant, die direkt nach dem Studium gründen möchten, sondern stärkt Kompetenzen, die in nahezu allen beruflichen Kontexten wertvoll sind.“ So kann aus dem ersten Job später vielleicht doch noch der Schritt in die Selbstständigkeit werden.