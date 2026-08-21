Neue Sport-Oase mitten in Graz: Padel-Center startet noch im Herbst

Die Pläne für das neue Padel-Center auf der Grazer Messe werden konkreter. Noch im Herbst sollen die ersten Bälle durch die Halle D fliegen. Für die Grazer Betreiber ist der Standort ein „Vorzeige- und Herzensprojekt“.

Wenn alles nach Plan läuft, müssen sich Grazer Padel-Fans nicht mehr lange gedulden: Noch in diesem Herbst soll in der alten Halle D gespielt werden.

Wenn alles nach Plan läuft, müssen sich Grazer Padel-Fans nicht mehr lange gedulden: Noch in diesem Herbst soll in der alten Halle D gespielt werden.

Die Grazer Messe befindet sich mitten in einer größeren Neuausrichtung. Wie 5 Minuten bereits berichtete, sollen Teile des Areals künftig anders genutzt werden, hier nachzulesen: Grazer Messe vor großem Umbau: Padel-Center kommt, weitere Pläne fixiert. Zwei Etagen im Messeturm wurden bereits vermietet, langfristig ist ein neuer Kongresssaal für bis zu 1.200 Personen geplant. Fix ist auch eine sportliche Neuerung: Die alte Halle D hinter der Stadthalle wird teilweise zum Padel-Center. Nun wird klarer, wann es dort tatsächlich losgehen soll und welche Pläne der Betreiber verfolgt. Das Grazer Unternehmen TapeDesign möchte das neue Center bereits im Herbst 2026 eröffnen. Und Graz ist nur ein Teil einer deutlich größeren Padel-Offensive.

„Vorzeige- und Herzensprojekt“ mitten in Graz

Hinter dem Projekt stehen die TapeDesign-Unternehmer Thomas und Mario Ofner sowie Thomas Weber. In den Padel-Bereich investieren die Ofners gemeinsam mit Martin Lukas. Gerade der Standort auf der Grazer Messe hat für das Unternehmen besondere Bedeutung. Zentral in der eigenen Heimatstadt eine neue Padel-Anlage aufzubauen, sei ein „absolutes Vorzeige- und Herzensprojekt“, erklärt Lukas, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die Lage dürfte dabei eine wesentliche Rolle spielen: Statt eines neuen Sportzentrums am Stadtrand wird eine bestehende Messehalle unmittelbar hinter der Stadthalle für die boomende Sportart genutzt.

Halle D bekommt damit eine neue Aufgabe

Padel verbindet Elemente aus Tennis und Squash und hat sich in den vergangenen Jahren auch in der Steiermark stark verbreitet. Im Großraum Graz gibt es bereits mehrere Möglichkeiten zu spielen. Mit der Messe kommt nun ein besonders zentral gelegener Standort hinzu. Für die Grazer Messe ist das Projekt gleichzeitig Teil einer größeren Veränderung. Nach wirtschaftlich schwierigen Jahren sollen zusätzliche Nutzungen dabei helfen, das weitläufige Areal stärker auszulasten. Die traditionsreiche Halle D bekommt mit dem Padel-Center damit eine neue Funktion.

Betreiber expandieren weit über Graz hinaus

Bei einem Standort soll es allerdings nicht bleiben. TapeDesign betreibt bereits Padel-Anlagen unter anderem in Wundschuh, Bad Waltersdorf, Wildon und St. Stefan ob Stainz. Nun wird deutlich, wie stark das Geschäft ausgebaut werden soll. Noch vor dem Grazer Start sind für September neue Standorte in Leoben und Wien vorgesehen. Anschließend sollen auch die bestehenden Anlagen in Wundschuh und Bad Waltersdorf erweitert werden. „Damit werden wir den Winter mehr als 30 Plätze zur Verfügung stellen können“, kündigt Thomas Ofner an. Dieses Wachstumstempo wolle man auch in den kommenden Jahren beibehalten, um Padel möglichst flächendeckend anbieten zu können.

Von Fußball-Socken zum Padel-Geschäft

Bemerkenswert ist auch, wer hinter der Expansion steht. Bekannt wurde TapeDesign ursprünglich mit speziellen Anti-Rutsch-Socken. Diese werden auch von internationalen Fußballprofis getragen. Zuletzt erzielte das Grazer Unternehmen einen Umsatz von knapp sieben Millionen Euro. Nun entwickelt sich Padel für die Unternehmer zu einem zweiten Standbein. Wenn alles nach Plan läuft, müssen sich Grazer Padel-Fans nicht mehr lange gedulden: Noch in diesem Herbst soll in der alten Halle D gespielt werden.