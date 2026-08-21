Illegale Prostitution: Kontrolle in Graz nimmt überraschende Wendung

Eigentlich kontrollierten Polizisten in Graz nur ein Auto. Doch weil sich die 22-jährige Lenkerin nicht ausweisen konnte, führte die Kontrolle bis zu ihrer Wohnung. Dort machten die Beamten eine andere Entdeckung.

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle hat am Donnerstagvormittag, 20. August, im Grazer Bezirk Gries umfangreichere Ermittlungen ausgelöst. Am Ende stand der Verdacht der illegalen Wohnungsprostitution und die vorläufige Festnahme einer 22-Jährigen. Gegen 9 Uhr fiel einer Zivilstreife der Verkehrsinspektion 2 ein Auto mit französischen Überstellungskennzeichen auf der Kärntner Straße auf. Als die Beamten die Lenkerin anhielten, konnte sie sich laut Polizei weder ausweisen noch Fahrzeugdokumente vorlegen.

Kontrolle führt Polizisten zu Wohnung

Die Frau erklärte, in der Nähe zu wohnen und die benötigten Dokumente in ihrer Wohnung zu haben. Gemeinsam mit ihr machten sich die Polizisten deshalb auf den Weg dorthin. In der Wohnung konnte schließlich ihre Identität festgestellt werden: Bei der Lenkerin handelte es sich um eine 22-jährige rumänische Staatsangehörige. Gleichzeitig bemerkten die Beamten, dass die Frau dort nicht gemeldet war. Zudem fanden sich laut Polizei Hinweise darauf, dass in der Wohnung illegal der Prostitution nachgegangen worden sein könnte. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen.

Ermittler stoßen auf Profil im Internet

Zunächst bestritt die 22-Jährige laut Polizei den Verdacht. Die Ermittler fanden allerdings auf einer einschlägigen Internetplattform ein Profil, das sie der Frau eindeutig zuordnen konnten. Daraufhin zeigte sich die 22-Jährige laut Polizei geständig. Sie gab demnach an, in den vergangenen Tagen bei mehreren Kunden sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung angeboten beziehungsweise durchgeführt zu haben.

BFA ordnet vorläufige Festnahme an

Für die Frau hat der Vorfall nun mehrere Konsequenzen. Sie wird laut Polizei wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Zudem verfügte sie den Angaben zufolge über keinen gültigen Gesundheitsausweis. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) ordnete daraufhin die vorläufige Festnahme der 22-Jährigen an. Welche weiteren fremdenrechtlichen Schritte folgen, war zunächst noch offen. Eine Entscheidung des BFA steht aus.