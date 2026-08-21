Apfelknab: „Um 11 Uhr weiß ich, ob ich Wirtschaftsstadtrat werde“

Nur noch wenige Stunden, dann herrscht Klarheit über die neue Macht- und Aufgabenverteilung im Grazer Rathaus. Wie 5 Minuten bereits berichtete, haben KPÖ und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen: „Wir machen weiter“: KPÖ und Grüne besiegeln Koalition für Graz. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), Robert Krotzer und Manfred Eber (beide KPÖ) präsentieren am heutigen Freitag, 21. August, um 12 Uhr ihr Programm für die kommenden fünf Jahre und die neue Ressortverteilung. Eine Stunde davor könnte allerdings bereits eine der politisch spannendsten Entscheidungen fallen: Bekommt der künftige FPÖ-Stadtrat René Apfelknab das Wirtschaftsressort von ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner? Apfelknab selbst weiß es am Freitagmorgen noch nicht. Das bestätigt er im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten.

©KPÖ Graz Kurz bevor der Öffentlichkeit das Ergebnis präsentiert wird, führt Graz Bürgermeisterin noch Gespräche über die Ressortverteilung.

„Um 11 Uhr soll ich zu ihr kommen“

„Ich weiß es noch nicht offiziell. Ich habe gestern den Anruf von Bürgermeisterin Elke Kahr bekommen. Sie hat gesagt, dass ich heute um 11 Uhr zu ihr kommen soll und sie mir sagt, welche Ressorts ich bekommen werde“, erzählt Apfelknab gegenüber 5 Minuten. Ob darunter tatsächlich das viel diskutierte Wirtschaftsressort sein wird, ließ Kahr dem designierten Stadtrat am Telefon offen. „Ob ich das Wirtschaftsressort bekomme, wollte sie mir am Telefon nicht verraten.“ Brisant ist dabei auch der zeitliche Ablauf: Nach Informationen von 5 Minuten soll der bisher für Wirtschaft zuständige ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner bereits um 10 Uhr, also eine Stunde vor Apfelknab, über die künftige Ressortverteilung informiert werden.

©Markus Jöbstl Um 10 Uhr erfährt Kurt Hohensinner (ÖVP) ob er sein Wirtschaftsressort behalten darf.

Apfelknab hatte eigentlich mit Sport gerechnet

Dass ausgerechnet die Wirtschaft bei ihm landen könnte, war für Apfelknab offenbar keineswegs von Beginn an ausgemacht. Inhaltlich habe er sich zunächst auf ein anderes Ressort vorbereitet. „Geistig und fachlich hatte ich mich darauf vorbereitet, eventuell das Sportressort zu bekommen“, sagt er. Dabei verweist er auf seinen FPÖ-Parteikollegen und Landeshauptmann Mario Kunasek, der auf Landesebene für den Sport zuständig ist. Hier hätte Apfelknab Möglichkeiten für Synergien zwischen Stadt und Land gesehen. Bei einem früheren Gespräch mit Kahr habe er allerdings auch eigene Wünsche für seine künftigen Aufgaben deponiert. „Natürlich pokert man hoch“, sagt Apfelknab. Interesse habe er unter anderem an den Bereichen Sicherheit, Finanzen und Wohnen bekundet. Welche davon tatsächlich bei ihm landen, entscheidet sich heute.

„Die Wirtschaftsmotoren stottern“

Sollte Apfelknab tatsächlich das Wirtschaftsressort bekommen, hätte er bereits ein Ziel vor Augen. „Ich weiß, dass die Wirtschaftsmotoren stottern und diese möchte ich zum Laufen kriegen“, sagt er gegenüber 5 Minuten. Unabhängig von der konkreten Ressortverteilung freue er sich auf seine neue Aufgabe: „So oder so freue ich mich sehr, Verantwortung für die Stadt zu übernehmen. Und das werde ich auch tun, egal welches Ressort ich bekomme.“ Aus dem Büro von Bürgermeisterin Kahr gibt es vor der Bekanntgabe keine Bestätigung für die kolportierte Verschiebung. Dort verweist man gegenüber 5 Minuten lediglich auf die rechtliche Zuständigkeit: „In den Statuten der Stadt Graz ist verankert, dass die Bürgermeisterin die Ressorts einteilt.“

Verliert die ÖVP heute das Wirtschaftsressort?

Damit richtet sich der Blick vor allem auf Kurt Hohensinner. Bislang liegt die Wirtschaft in den Händen des ÖVP-Stadtrats. Sollte sie tatsächlich zu Apfelknab wechseln, wäre das eine der auffälligsten Veränderungen in der neuen Grazer Stadtregierung. Dass Ressorts nach einer Wahl politisch besonders brisant neu verteilt werden, hat in Graz Vorgeschichte. 2017 entzogen die damaligen Koalitionspartner Siegfried Nagl (ÖVP) und Mario Eustacchio (FPÖ) der damaligen KPÖ-Stadträtin Elke Kahr das Wohnungsressort, das über Jahre eng mit ihrer politischen Arbeit verbunden gewesen war. Es wanderte damals in Eustacchios Zuständigkeit. Neun Jahre später liegt die Entscheidung über die Ressortverteilung bei Kahr selbst. Um 10 Uhr soll Hohensinner informiert werden, um 11 Uhr ist Apfelknab bei der Bürgermeisterin und um 12 Uhr präsentiert die neue Koalition ihre Pläne.