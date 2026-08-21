Skorpione in Graz entdeckt: Jetzt rätselt Experte über möglichen Grund

Gleich zweimal innerhalb eines Jahres tauchten bei derselben Familie in Graz-Mariatrost Skorpione auf. Zufall oder steckt mehr dahinter? Ein Experte hält inzwischen sogar eine kleine Population in Graz für möglich.

Mit einem einzelnen Fund hätte sich die Sache wohl relativ einfach erklären lassen. Doch zwei Skorpione innerhalb eines Jahres am selben Grazer Wohnhaus machen die Geschichte ungewöhnlich. Genau das ist einer Familie im Bezirk Mariatrost passiert. Bereits im Sommer 2025 entdeckte sie einen kleinen schwarzen Skorpion in ihrer Garage. Vergangene Woche folgte der zweite Fund, diesmal bemerkte die Tochter der Familie das Tier in einem Türrahmen.

Italienskorpione in Graz

In beiden Fällen handelt es sich um einen Italienskorpion. Woher die Tiere kommen, lässt sich allerdings nicht eindeutig beantworten. Und eine der möglichen Erklärungen führt zu einer spannenden Frage: Könnten sich die Skorpione mittlerweile sogar in Graz angesiedelt haben?

Erster Skorpion nach Italien-Urlaub entdeckt

Beim ersten Fund im vergangenen Sommer lag eine Erklärung zunächst nahe. Die Familie war kurz zuvor aus Italien zurückgekehrt. Denkbar war daher, dass der Skorpion unbemerkt als blinder Passagier im Gepäck nach Graz gelangt war. Als nun aber erneut ein Tier rund um dasselbe Haus auftauchte, wurde diese Erklärung weniger eindeutig. Die Familie fing auch den zweiten Skorpion vorsichtig mit einem Becher ein und wandte sich an das Joanneum. Schließlich wurde der Biologe und Skorpion-Experte Christian Komposch vom Grazer Ökoteam hinzugezogen. Dass einzelne exotische Tiere über Gepäck nach Österreich gelangen, kommt durchaus vor. Komposch berichtet gegenüber der Kronen Zeitung etwa von einem anderen Fall in Graz: In einem Kleiderschrank sei kürzlich ein aus Mexiko eingeschleppter, äußerst giftiger Skorpion entdeckt worden. Beim Fund aus Mariatrost besteht eine derartige Gefahr allerdings nicht.

Könnten Skorpione bereits in Graz leben?

Spannender ist die Frage, warum innerhalb eines Jahres gleich zwei Italienskorpione am selben Ort gefunden wurden. Möglich wäre, dass beim ersten Mal unbemerkt zwei Tiere aus dem Urlaub mitgebracht wurden. Ebenso könnte ein zweiter Skorpion später eingeschleppt worden sein. Beide Varianten hält Komposch allerdings für „äußerst unwahrscheinlich“. Deshalb zieht der Experte noch eine dritte Möglichkeit in Betracht: In Graz könnte sich bereits eine kleine Population gebildet haben. Ganz abwegig wäre das geografisch nicht. In Slowenien kommt der Italienskorpion natürlich vor. Steigende Temperaturen könnten laut dem Biologen dazu beitragen, dass sich die Bedingungen für die Tiere auch weiter nördlich verbessern.

Wie gefährlich ist der Italienskorpion?

Schon das Wort Skorpion dürfte bei vielen zunächst wenig beruhigend wirken. Tatsächlich besitzen Skorpione Gift. Beim Italienskorpion besteht für Menschen laut Komposch jedoch normalerweise keine besondere Gefahr. „Jeder Skorpion ist giftig. Der Italienskorpion ist für den Menschen aber nicht gefährlich“, erklärt der Experte. Einen Stich vergleicht er mit einem Wespenstich. Die beiden in Mariatrost gefundenen Exemplare befinden sich mittlerweile bei Komposch und werden in einem Terrarium gehalten.

Warum die Tiere nicht einfach nach Slowenien gebracht werden

Auch eine scheinbar naheliegende Lösung kommt nicht infrage: Die Skorpione sollen nicht einfach in einem Gebiet freigelassen werden, in dem ihre Art ohnehin vorkommt. „Das wäre aus Naturschutzsicht das Schlechteste, was man machen könnte“, erklärt Komposch. Populationen hätten jeweils eigene genetische Informationen. Durch das Aussetzen könnten unterschiedliche Bestände miteinander vermischt werden.