Nach Amoklauf in Graz: BORG kehrt im September ins Schulgebäude zurück

Mehr als ein Jahr nach dem Amoklauf steht am BORG Dreierschützengasse ein emotionaler Schritt bevor: Am 14. September kehren Schüler und Lehrer ins Stammhaus zurück. Vieles dort wird nicht mehr so aussehen wie früher.

Wenn am 14. September das neue Schuljahr beginnt, ist es für die Schulgemeinschaft des BORG Dreierschützengasse weit mehr als ein gewöhnlicher erster Schultag.

Wenn am 14. September das neue Schuljahr beginnt, ist es für die Schulgemeinschaft des BORG Dreierschützengasse weit mehr als ein gewöhnlicher erster Schultag.

Wenn am 14. September das neue Schuljahr beginnt, ist es für die Schulgemeinschaft des BORG Dreierschützengasse weit mehr als ein gewöhnlicher erster Schultag. Erstmals seit dem tödlichen Amoklauf vom 10. Juni 2025 findet der Unterricht wieder im Stammhaus in Graz statt. In den vergangenen Monaten wurde das Gebäude umfassend verändert. Besonders jene Bereiche, die unmittelbar mit der Tat verbunden waren, wurden neu gestaltet. Für Schülerinnen und Schüler kann die Rückkehr dennoch mit belastenden Erinnerungen verbunden sein. „Das wird für viele von uns ein herausfordernder Tag“, sagt Schulsprecher Manuel Mohr gegenüber der Kleinen Zeitung.

Schulsprecher berichtet von „panischer Angst“

Wie schwierig allein das erneute Betreten des Gebäudes sein kann, hat Mohr selbst erlebt. Gemeinsam mit anderen Schülervertretern konnte der 18-Jährige bereits einen Blick in die umgestaltete Schule werfen. „Ich selbst hatte panische Angst, als ich zum ersten Mal in den ersten Stock gegangen bin“, erzählt er. Gleichzeitig habe ihn überrascht, wie stark sich das Innere verändert habe. Die Schule sehe inzwischen deutlich anders aus als vor dem Umbau. Genau das war ein wesentlicher Gedanke hinter den Arbeiten: Bereiche, die unmittelbar an den Amoklauf erinnern, sollten nicht einfach unverändert bleiben.

Tatort-Klassenzimmer gibt es nicht mehr

Besonders einschneidend sind die Veränderungen an den damaligen Tatorten. Die Klassenzimmer, in denen Schüsse fielen, wurden aufgelassen. Auch die Toilette, in der sich der Täter das Leben nahm, wurde umgebaut. Weitere Arbeiten betreffen unter anderem Dach und Terrasse. Bis zum Schulstart sollen die wesentlichen Umbauten abgeschlossen sein.

Neues Zutrittssystem für das BORG

Neben der sichtbaren Neugestaltung wurde auch bei der Sicherheit nachgeschärft. Für das Schulgebäude gibt es ein neues bauliches Sicherheitskonzept und ein Zutrittssystem. Damit soll der Zugang zum Gebäude stärker kontrolliert werden. Die Ereignisse in Graz haben allerdings nicht nur am BORG selbst Konsequenzen. Anfang 2026 neu gefasste Richtlinien für Bildungsbauten berücksichtigen laut Bildungsdirektion nun auch Aspekte des Amokschutzes. Darüber hinaus seien Sicherheits- und Notfallkonzepte an Schulen weiterentwickelt und Schulungen für Lehrkräfte ausgebaut worden, 5 Minuten hat bereits berichtet: Nach tödlichem Amoklauf: Zutritt zu Grazer Schulen wird eingeschränkt.

Besichtigungen sollen Rückkehr erleichtern

Noch vor dem ersten Schultag gibt es für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich mit dem veränderten Gebäude vertraut zu machen. Die Schulpsychologie plant begleitete Besichtigungsrundgänge. Dadurch soll verhindert werden, dass die Rückkehr am 14. September für Betroffene völlig unvermittelt erfolgt. Auch am ersten Schultag selbst werden Fachkräfte vor Ort sein, allerdings bewusst in kleinerem Umfang als beim ersten Jahrestag des Amoklaufs. Damals waren rund ein Dutzend Psychologen, Sozialarbeiter sowie Mitarbeiter der Krisenintervention des Roten Kreuzes im Einsatz.