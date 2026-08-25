Neue Baustellen in Graz: Hier müssen Autofahrer jetzt aufpassen

Auf mehreren Grazer Straßen wird seit dieser Woche wieder gearbeitet. Fahrstreifen fallen weg, Verkehrsposten regeln die Durchfahrt und an einer Stelle ist eine Umleitung notwendig. Eine Baustelle bleibt sogar bis Ende November.

Wer in diesen Tagen mit dem Auto durch Graz fährt, sollte auf mehreren Strecken etwas mehr Zeit einplanen.

Wer in diesen Tagen mit dem Auto durch Graz fährt, sollte auf mehreren Strecken etwas mehr Zeit einplanen.

Wer in diesen Tagen mit dem Auto durch Graz fährt, sollte auf mehreren Strecken etwas mehr Zeit einplanen. Zusätzlich zu den bereits laufenden Großbaustellen sind seit Montag, 24. August, weitere Arbeiten gestartet. Betroffen sind unter anderem die Bergmanngasse, Plüddemanngasse und Stiftingtalstraße. Ab Mittwoch kommt mit der Andritzer Reichsstraße eine weitere längerfristige Baustelle dazu. Wir haben den Überblick, wo es eng wird und wie lange die Arbeiten dauern sollen.

Bergmanngasse: Fahrstreifen fällt bis September weg

In der Bergmanngasse 28 muss ein Kanaldeckel ausgetauscht werden. Dafür wird seit 24. August ein Fahrstreifen gesperrt. In Richtung Norden bleibt eine Spur befahrbar. Damit der Verkehr trotz der Einschränkung weiterfließen kann, wird er händisch geregelt. Die Arbeiten sollen bis 4. September dauern.

Autokran sorgt in Grazer Plüddemanngasse für Einschränkungen

Auch auf der Plüddemanngasse müssen sich Autofahrer derzeit auf Veränderungen einstellen. Auf Höhe der Hausnummer 34 ist von 24. bis 27. August ein Autokran im Einsatz. Betroffen ist vor allem der Verkehr stadtauswärts. Komplett gesperrt wird die Straße allerdings nicht: In beiden Fahrtrichtungen bleibt jeweils eine Spur erhalten. Der Fahrbahnverlauf wird mit Leitbaken entsprechend angepasst.

Umleitung bei Arbeiten in der Stiftingtalstraße

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten stehen außerdem im Bereich Stiftingtalstraße 312–342 über Schaftalstraße und Eckmichlstraße an. Seit Montag gilt dort teilweise eine halbseitige Sperre. Im Bereich der Eckmichlstraße wird der Verkehr über den Roseggerweg umgeleitet. Autofahrer sollten dort auf die entsprechende Beschilderung achten.

Andritzer Reichsstraße wird bis Ende November zur Baustelle

Die längste der neu angekündigten Baustellen beginnt am Mittwoch, 26. August. Auf der Andritzer Reichsstraße, zwischen dem Einmündungsbereich der St.-Gotthard-Straße und der Gerstnergasse, wird die Straße saniert. Dafür muss ein Fahrstreifen gesperrt werden. Ein Verkehrsposten soll die Durchfahrt regeln. Geduld ist hier länger gefragt: Nach Angaben des Grazer Straßenamts sollen die Arbeiten voraussichtlich bis Ende November dauern.