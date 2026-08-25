Wilde Flucht am Lendplatz: 16-Jähriger will mit Taxi entkommen

Ein 16-Jähriger versucht am Montagabend, einer Polizeikontrolle in Graz zu entkommen. Die Flucht führt durch mehrere Straßen und sorgt für gefährliche Situationen. Ein Passant musste laut Polizei zur Seite springen.

Eine missachtete Sperrlinie war am Montagabend offenbar nur der Anfang. Gegen 19.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife am Lendkai ein E-Moped mit zwei Jugendlichen. Als die Beamten den 16-jährigen Lenker zum Anhalten aufforderten, soll dieser nicht reagiert haben. Stattdessen setzte er mit seinem 17-jährigen Sozius die Fahrt fort, teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit.

Passant muss zur Seite springen

Am Lendplatz spitzte sich die Situation zu. Ein Passant wollte laut Polizei den flüchtenden Mopedlenker anhalten. Doch der 16-Jährige soll direkt auf ihn zugefahren sein. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Mann zur Seite springen. Die Flucht ging weiter. Auf der Keplerbrücke wurde es erneut ungewöhnlich: Einer der beiden Jugendlichen soll während der Fahrt eine geringe Menge Suchtgift sowie ein Mobiltelefon auf die Fahrbahn geworfen haben.

Laut Polizei auf Beamte zugefahren

Auch die Versuche der Polizei, das Moped zu stoppen, blieben zunächst erfolglos. In der Grillparzerstraße und in der Kreuzgasse soll der 16-Jährige laut Polizei wiederholt auf Beamte zugefahren sein, die ihn anhalten wollten. Schließlich trennten sich die Wege der beiden Jugendlichen. Der 17-jährige Sozius versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von der Polizei angehalten werden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.

16-Jähriger flüchtet in ein Taxi

Der 16-Jährige wählte unterdessen eine andere Fluchtmöglichkeit: Laut Polizei stieg er in ein Taxi. Doch auch dort endete seine Flucht wenig später, die Beamten konnten ihn ebenfalls anhalten. Das E-Moped und das aufgefundene Suchtgift wurden sichergestellt. Beide Jugendlichen werden angezeigt.