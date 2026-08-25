Sturm-Legende Jantscher ist zurück: Jetzt geht es um die Champions League

Vor einem Jahr verabschiedete sich Jakob Jantscher vom Profifußball. Ganz ohne Ball geht es für die Sturm-Legende aber offenbar nicht: Der 37-Jährige läuft künftig für den Futsal-Meister AFC Graz auf.

Im Mai 2025 schien das Kapitel Profifußball für Jakob Jantscher endgültig abgeschlossen. Nach fast zwei Jahrzehnten beendete der langjährige Sturm-Graz-Star seine aktive Karriere. „Es ist der richtige Zeitpunkt, dem Fußball Adieu zu sagen“, erklärte Jantscher damals in einem emotionalen Abschiedsvideo, 5 Minuten hat damals berichtet: Sturm-Legende Jakob Jantscher (36) beendet Karriere. Seine Laufbahn hatte ihn von Sturm über Salzburg, Dinamo Moskau, Luzern, Nijmegen und Rizespor bis nach Hongkong geführt. Zuletzt spielte der gebürtige Steirer beim ASK Voitsberg. Doch wer glaubte, „JJ“ würde künftig nur noch von außen zusehen, hat sich getäuscht.

Jantscher wechselt zum AFC Graz

Gut ein Jahr nach seinem Abschied vom Profifußball steht Jantscher wieder regelmäßig im Training. Dieses Mal allerdings nicht auf dem klassischen Fußballplatz: Der 37-Jährige verstärkt künftig den österreichischen Futsal-Meister AFC Graz. Und sein neues Kapitel beginnt gleich auf internationaler Bühne. Von 26. bis 29. August kämpft der Grazer Klub in der Blue Box um den Aufstieg in die nächste Runde der Champions-League-Qualifikation. Bis zu 700 Zuschauer werden erwartet. Jantscher traut seiner neuen Mannschaft einiges zu: „Der Erste kommt weiter, wir haben eine realistische Chance auf den Aufstieg.“

„Das spiegelt mein Spiel wider“

Dass sich ausgerechnet Jantscher für Futsal entschieden hat, kommt nicht ganz überraschend. Die schnelle Variante des Fußballs habe ihn schon länger gereizt. „Es geht alles ruckzuck, du musst schnell Lösungen finden und den Abschluss suchen. Das spiegelt mein Spiel wider“, erklärt die Sturm-Legende, berichten mehrere Medien. Beim Futsal gibt es keine Banden, zudem ist der Ball kleiner und schwerer. Fehler werden dadurch besonders schnell bestraft. „Futsal verzeiht weniger als Fußball“, sagt Jantscher. Die Vorbereitung nahm der 37-Jährige jedenfalls ernst. Viermal pro Woche wurde mit der Mannschaft trainiert. „Wir haben richtig viel Qualität im Team“, zeigt sich Jantscher vor den ersten Pflichtspielen zuversichtlich.

Champions League mitten in Graz

Zum Auftakt wartet am Mittwoch um 20 Uhr Proekt aus Mazedonien. Bereits am Donnerstag geht es zur selben Uhrzeit gegen Netanya aus Israel weiter. Am Samstag steht schließlich das Duell mit dem slowenischen Meister Vrhnika auf dem Programm. Nur der Gruppensieger schafft den Sprung in die nächste Qualifikationsrunde. Für Jantscher wird die neue Aufgabe trotz seiner Fitness zur Herausforderung. Futsal ist enorm intensiv, die Einsätze entsprechend kurz. „Nach zweieinhalb Minuten ist man draußen“, beschreibt er die Belastung.