Nach Rekordsaison legt Grazer Bühne nach: Diese Stars kommen jetzt

32.000 Besucher, eine Auslastung von 93 Prozent und viele prominente Namen auf der Bühne: Für die Komödie Graz lief die vergangene Saison so erfolgreich wie noch nie. Ab September wird deshalb auf 170 Veranstaltungen aufgestockt.

In der Münzgrabenstraße stehen die Zeichen auf eine besonders dichte Spielzeit. Nach 160 Vorstellungen in der Saison 2025/26 planen die Geschäftsführer Urs Harnik und Stefan Moser für 2026/27 zehn zusätzliche Termine. 120 der insgesamt 170 Veranstaltungen sind Gastspiele. Dazu kommen eigene Produktionen. Der Saisonstart erfolgt am 19. September. Bereits jetzt seien zahlreiche Vorstellungen ausverkauft.

©Peter Manninger Die Geschäftsführer der Komödie Graz: Stefan Moser und Urs Harnik.

Von „Taxi, Taxi“ bis „Die Nervensäge“

Auch eigene Produktionen bleiben ein wichtiger Teil des Programms. Ab 3. Oktober steht „Taxi, Taxi“ auf dem Spielplan, Dorian Steidl übernimmt dabei die Hauptrolle. Ab 26. Februar folgt mit „Die Nervensäge“ die zweite Eigenproduktion. Schon am 20. September gibt es prominenten Besuch: Kristina Sprenger und Gregor Seeberg bringen die „Offene Zweierbeziehung“ nach Graz. Im November folgen Katharina Stemberger und Wolf Bachofner mit „Oh, meint Gott“. Auch Michael Maertens, Roland Koch und Marie-Luise Stockinger werden mit „Sonny Boys“ erwartet.

Große Namen kommen nach Graz

Doch nicht nur Theaterfans sollen in der neuen Saison auf ihre Kosten kommen. Die Liste der angekündigten Künstler reicht weit über die klassische Komödie hinaus. Mit Peggy March, Gitte Haenning und Wencke Myhre stehen bekannte Namen der Musikszene im Programm. Wencke Myhre feiert dabei ihren 80. Geburtstag auch auf der Grazer Bühne. Ute Lemper ist ebenfalls angekündigt. Schauspieler Ulrich Tukur wiederum kommt mit seinen „Rhythmus Boys“ nach Graz. Auch zahlreiche aus Film und Fernsehen bekannte Gesichter machen Station in der steirischen Landeshauptstadt. Dazu zählen unter anderem Axel Milberg, Mariele Millowitsch, Walter Sittler, Christian Kohlund und Ina Paule Klink.

„Jedermann“-Star mit besonderem Abend

Einen etwas anderen Bühnenabend verspricht Philipp Hochmair. Der Schauspieler, der einem breiten Publikum auch als „Jedermann“ bekannt ist, widmet sich in Graz Joseph von Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“. Begleitet wird er dabei vom Streichquartett Sonare. Eva Mattes wiederum bringt gemeinsam mit dem Etta-Scollo-Trio eine Hommage an die Dichterin Mascha Kaléko auf die Bühne. Für Harnik und Moser geht es dabei nicht ausschließlich darum, möglichst viele sichere Publikumsmagneten zu verpflichten. „Wir möchten das Niveau bewusst hochhalten“, erklärt Harnik. Auch Programmpunkte, bei denen nicht von vornherein mit einem ausverkauften Haus gerechnet werden könne, sollen ihren Platz behalten.

Rubey und Schwarz feiern Vorpremiere in Graz

Für Kabarettfans gibt es ebenfalls einen besonderen Termin: Manuel Rubey und Simon Schwarz präsentieren in der Adventzeit die Vorpremiere ihres neuen Programms „Liebe“ in Graz. Daneben sind unter anderem Robert Palfrader, Thomas Maurer und Angelika Niedetzky angekündigt. Dass inzwischen so viele bekannte Künstler für Gastspiele nach Graz kommen, führen die Betreiber nicht auf besonders hohe Gagen zurück. Vielmehr seien Flexibilität, kurze Entscheidungswege und die Betreuung vor Ort entscheidend. Nach der Rekordsaison ist die Erwartung jedenfalls hoch. Mit zehn zusätzlichen Veranstaltungen und einer langen Liste prominenter Gäste versucht die Komödie Graz nun, an die 93-prozentige Auslastung des Vorjahres anzuknüpfen.