„Enormer Wasseraustritt“: Auto kracht gegen Hydranten

Ein Pkw prallte am Dienstag auf der B73 in Thondorf gegen einen Hydranten. Durch den Unfall entstand ein großer Wasseraustritt, die Feuerwehr musste die Einsatzstelle absichern.

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Wasseraustritt kam es am Dienstagvormittag, 25. August 2026, auf der B73 in Thondorf. Ein Pkw-Lenker kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hydranten.

Autounfall: Hydrant komplett umgerissen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hydrant vollständig aus der Verankerung gerissen und blieb unter dem Fahrzeug liegen. „Dabei kam es zu einen enormen Wasseraustritt. Des weiteren wurde auch ein E-Verteilerkasten beschädigt“, teilt die FF Thondorf mit. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und stellten einen zweifachen Brandschutz her. Der verletzte Autofahrer wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Feuerwehrsanitätern versorgt und betreut. Während des Einsatzes wurden auch der zuständige Wasserverband sowie das E-Werk Fernitz verständigt, um die beschädigte Infrastruktur abzusichern. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Thondorf, Rettung, Polizei, Wasserverband, E-Werk Fernitz sowie ein Abschleppdienst.