ANDRITZ erhält Großauftrag aus Indien für moderne Stahl-Anlage

Der Technologiekonzern ANDRITZ hat einen Großauftrag aus Indien erhalten. Für JSW Steel entsteht eine neue Verzinkungsanlage, die künftig hochfeste Stähle für die Automobilindustrie produzieren soll.

Der steirische Technologiekonzern ANDRITZ hat einen wichtigen Auftrag aus Indien erhalten. Der Stahlhersteller JSW Steel beauftragt das Unternehmen mit der Lieferung einer modernen kontinuierlichen Verzinkungsanlage für sein Werk in Toranagallu im Bundesstaat Karnataka.

Hochfeste Stähle für die Autoindustrie

Die neue Anlage soll künftig verzinktes Stahlband produzieren, darunter auch sogenannte Advanced High-Strength Steels (AHSS). Diese besonders widerstandsfähigen Stahlsorten werden vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt, da sie leichtere und gleichzeitig sichere Fahrzeugkonstruktionen ermöglichen. Mit der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und effizienteren Autos gewinnt der Werkstoff zunehmend an Bedeutung. JSW Steel will mit der neuen Anlage sein Angebot an hochwertigen Stahlprodukten weiter ausbauen.

Inbetriebnahme für 2028 geplant

Die Verzinkungsanlage wird eine Jahreskapazität von rund 500.000 Tonnen erreichen und Stahlbänder mit einer Breite von bis zu 1.900 Millimetern verarbeiten können. Auch hochfeste Stahlsorten mit Zugfestigkeiten von bis zu 1.480 Megapascal sollen hergestellt werden. ANDRITZ übernimmt dabei die Planung, Fertigung und Lieferung der gesamten Anlage – darunter unter anderem die Bandreinigung, den Ofenbereich, das Zinkbad, Kühlsysteme sowie weitere Verarbeitungseinheiten. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

Langjährige Zusammenarbeit wird fortgesetzt

Mit dem Auftrag wird die langjährige Partnerschaft zwischen ANDRITZ und JSW Steel weiter vertieft. Der österreichische Technologiekonzern sieht das Projekt als wichtigen Beitrag zur Entwicklung moderner Lösungen für den sich wandelnden Automobilmarkt. Der genaue Auftragswert wurde nicht bekannt gegeben. Der Auftrag ist im Auftragseingang von ANDRITZ für das zweite Quartal 2026 enthalten.