Dichte Rauchschwaden über Grazer Firmengebäude: Der Einsatz läuft

Dichte Rauchschwaden über einem Gebäude in der Auer-Welsbach-Gasse sorgten in der Nacht in Graz für Aufsehen. Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort, heißt es von der Berufsfeuerwehr.

In der Nacht auf Mittwoch ist es in Graz zu einem Brand gekommen. Ein Leser meldete sich ein bei der 5-Minuten-Redaktion und berichtete von einem Feuer im Bereich des Entsorgungsunternehmens FCC in der der Auer-Welsbach-Gasse in Puntigam. Aufnahmen vor Ort zeigen Einsatzkräfte sowie dichte Rauchschwaden, die über dem Gebäude aufsteigen.

Einsatz läuft

Wie die Berufsfeuerwehr Graz auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt, ist der Einsatz noch im Gange. „Die Kollegen sind derzeit vor Ort“, heißt es. Was genau in Brand geraten ist und wie es zu dem Feuer kam, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch über mögliche Verletzte oder die Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine Informationen vor.