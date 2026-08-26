Schatzsuche in Graz: IKEA versteckt 54 Mini-Taschen – das steckt dahinter

Augen auf in Graz: IKEA versteckt ab 27. August insgesamt 54 Mini-FRAKTA-Taschen im Stadtgebiet. Wer eine entdeckt, darf sich über einen Gewinn freuen.

Wer in den nächsten Tagen durch Graz unterwegs ist, könnte dabei auf eine ungewöhnliche Entdeckung stoßen: IKEA versteckt insgesamt 54 Mini-FRAKTA-Taschen im Grazer Stadtgebiet. Die Aktion startet am 27. August und läuft bis 1. September sowie nochmals von 6. bis 10. September. Insgesamt werden in sechs österreichischen Städten 500 der kleinen Taschen versteckt.

Nicht alle Verstecke werden verraten

Wo genau die Mini-FRAKTA auftauchen, bleibt teilweise geheim. Einige Hinweise will IKEA über seine Social-Media-Kanäle veröffentlichen. Andere Taschen werden ohne Ankündigung irgendwo im öffentlichen Raum platziert. Wer mitmachen will, muss also aufmerksam sein – eine bestimmte Route gibt es nicht. In den gefundenen Taschen steckt jeweils ein Gewinn. Möglich sind unter anderem IKEA-Gutscheine oder Gutscheine für das Schwedische Restaurant.

Bei manchen Taschen geht es um zehn Minuten

Besonders interessant sind die gelb verzierten Mini-FRAKTA. Wer eine davon findet, kann sich für die sogenannte „Füll die FRAKTA“-Aktion qualifizieren. Das Prinzip ist schnell erklärt: Zehn Minuten lang dürfen so viele IKEA-Produkte wie möglich in eine große FRAKTA-Tasche gepackt werden. Was am Ende hineinpasst, darf mit nach Hause genommen werden.

Auch in den IKEA-Häusern wird weitergesucht

Die Suche endet Anfang September allerdings nicht. Am 4. und 5. sowie am 11. und 12. September finden die sogenannten „Schaff Platz Tage“ in den IKEA-Einrichtungshäusern statt. Auch dort werden Mini-FRAKTA versteckt. Zusätzlich sind verschiedene Mitmachaktionen geplant, unter anderem können Besucher ihre FRAKTA gestalten. Für Kinder gibt es eine Malaktion und Tattoos, außerdem ist ein Meet & Greet mit BLÅHAJ vorgesehen. Welche Aktionen angeboten werden, kann je nach Einrichtungshaus unterschiedlich sein.