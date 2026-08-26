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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man die Grazer Glacistraße.
Baustelle am Grazer Glacis konnte früher als geplant abgeschlossen werden.
Graz
26/08/2026
Großbaustelle

Früher fertig: Grazer Glacis ab heute wieder normal befahrbar

Die Sanierungsarbeiten am Grazer Glacis sind abgeschlossen. Ab heute kann die wichtige Verkehrsverbindung wieder regulär befahren werden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(175 Wörter)
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Gute Nachrichten für Autofahrer und Busfahrgäste in Graz: Die Baustelle am Glacis ist Geschichte. Die Arbeiten konnten sogar einige Tage früher als ursprünglich vorgesehen abgeschlossen werden. Nach den letzten Markierungsarbeiten in der Nacht kann der Verkehr nun wieder wie gewohnt über den betroffenen Abschnitt rollen.

Verkehr war immer wieder zäh

Während der Bauarbeiten waren am Glacis in beiden Fahrtrichtungen Spuren gesperrt. Größere Verkehrsprobleme blieben aufgrund der Ferienzeit zwar aus, dennoch mussten sich Autofahrer immer wieder auf Verzögerungen einstellen. Auch die Buslinie 39 war von der Situation betroffen und musste zeitweise ausweichen. Diese Einschränkungen fallen nun weg. Auch die Haltestelle „Zinzendorfgasse“ in Richtung Jakominiplatz wird wieder regulär von den Holding Graz Linien bedient.

Fahrbahn und Entwässerung saniert

Die Arbeiten hatten am 13. Juli begonnen. Auf einer Strecke von rund 650 Metern wurde die Fahrbahn erneuert. Im Zuge der Sanierung wurde außerdem die Entwässerung des Straßenabschnitts überarbeitet. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf rund 800.000 Euro.

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