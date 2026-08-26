„Es muss einfach bum machen“: Steirer (53) will seine „etwas jüngere“ Traumfrau finden

Ein Steirer hofft auf das große Liebesglück: Am 31. August ist Michael (53) bei „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zu sehen. Seine Wunschfrau darf zwischen 40 und 53 Jahre alt sein.

Die Suche nach dem passenden Gegenstück geht weiter: Am 31. August begleitet Nina Horowitz in einer neuen Ausgabe von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ sechs Singles auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Mit dabei ist auch ein 53-jähriger Steirer aus dem Süden von Graz. Michael steht mitten im Leben, doch eine Sache fehlt ihm noch: eine Partnerin, mit der er seine Erlebnisse teilen kann.

Steirer sucht etwas jüngere zweite Hälfte

Beim Kennenlernen möchte Michael nichts erzwingen. Viel wichtiger ist ihm, dass es zwischen zwei Menschen tatsächlich funkt. „Wenn das Fernsehen Amor spielt, werde ich nicht nein sagen, sondern danke“, sagt der Steirer. Auch seine Vorstellung davon, wann es wirklich passt, beschreibt er ziemlich deutlich: „Wenn ich sie sehe, muss es einfach in mir drinnen bum machen, das berühmte Bauchkribbeln.“ Bei seiner zukünftigen Partnerin legt Michael vor allem Wert auf eine positive Einstellung zum Leben. Sie darf außerdem etwas jünger sein, seine Wunschkandidatin sollte zwischen 40 und 53 Jahre alt sein.

Gentleman mit Tennis-Leidenschaft

Michael bezeichnet sich selbst als Gentleman der alten Schule. Kleine Aufmerksamkeiten gehören für ihn zu einer Beziehung dazu. Ob Türen aufhalten oder im Urlaub das Auto einräumen, für seine zukünftige Partnerin möchte er da sein und sie verwöhnen. Auch sportlich ist der 53-Jährige aktiv. Seine große Leidenschaft ist Tennis, die auch in seinem Porträt in der Sendung eine Rolle spielt. Vielleicht findet sich unter den Kandidatinnen sogar eine Frau, die diese Leidenschaft mit ihm teilt.

Vom Journalist zur Fahrschule

Beruflich hat Michael bereits einige Stationen hinter sich. Rund 30 Jahre arbeitete er als Journalist bei einer Zeitung, ehe er sich für einen neuen Weg entschied. Seit vielen Jahren ist er außerdem als Fußballtrainer tätig und arbeitet gerne mit jungen Menschen. Nun absolviert er eine Ausbildung zum Fahrschullehrer. „Ich bin seit vielen Jahren Fußballtrainer und liebe es mit jungen Menschen zu arbeiten. Daher mache ich nun die Ausbildung zum Fahrschullehrer“, erzählt Michael.

Drei Beziehungen liegen hinter ihm

Auch in Sachen Liebe hat der Steirer bereits einiges erlebt. Drei längere Beziehungen gingen in seinem Leben zu Ende. Aus seiner ersten Ehe hat Michael zwei Söhne. Jetzt möchte er noch einmal neu durchstarten und hofft darauf, eine Frau zu finden, mit der er gemeinsam lachen, das Leben genießen und neue Abenteuer erleben kann. Ob es bei „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ tatsächlich funkt, sehen die Zuschauer am 31. August um 20.15 Uhr im ORF.