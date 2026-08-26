Großbrand in Puntigam: Stundenlanger Einsatz bei Entsorgungshalle

In der Nacht ist bei einem Entsorgungsbetrieb in Graz ein Großbrand ausgebrochen. Abfälle in einer Lagerhalle standen in Flammen. 47 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, verletzt wurde niemand.

Wie bereits berichtet, sorgte dichter Rauch in der Nacht auf Mittwoch in der Auer-Welsbach-Gasse in Graz-Puntigam für Aufsehen. Nun liegen weitere Details zum Einsatz vor. Um 0.43 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Graz durch eine automatische Brandmeldeanlage zu einem Entsorgungsbetrieb alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass in einer Lagerhalle Abfälle brannten. Sofort wurde mit der Brandbekämpfung begonnen und weitere Kräfte wurden angefordert.

©BF Graz | Die Feuerwehr stand bis Mittwochvormittag im Einsatz.

Mehrere Wasserwerfer im Einsatz

Um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, gingen die Feuerwehrleute mit mehreren C-Rohren, einem mobilen Wasserwerfer sowie dem Wasserwerfer der Drehleiter gegen den Brand vor. Der umfassende Löscheinsatz zeigte schließlich Wirkung: Bereits um 2.18 Uhr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Damit war der Einsatz allerdings noch nicht beendet.

Radlader und Bagger suchten nach Glutnestern

Da sich in den Abfällen weiterhin versteckte Glutnester befinden konnten, waren aufwendige Nachlöscharbeiten notwendig. Dafür kamen auch ein Radlader und ein Bagger zum Einsatz. Die gelagerten Abfälle wurden mit den Arbeitsmaschinen auseinandergezogen und aufgelockert. So konnten tieferliegende Glutstellen freigelegt und gezielt abgelöscht werden. Erst um 8.48 Uhr konnte schließlich endgültig „Brand aus“ gegeben werden.

47 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Insgesamt standen 38 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz und neun Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Graz im Einsatz. Trotz des Großbrandes gab es glücklicherweise keine Verletzten. Warum die Abfälle in der Lagerhalle Feuer fingen, ist derzeit noch offen. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.