Nach vielen Jahren: Grazer Nähtechnik-Betrieb schlittert in die Insolvenz

Die Grazer Zellweger GmbH hat ein Sanierungsverfahren beantragt. 63 Gläubiger und 14 Mitarbeiter sind betroffen. Wie es nun mit dem Unternehmen weitergehen soll.

Die wirtschaftliche Lage der Zellweger GmbH in Graz ist angespannt. Das Unternehmen mit Sitz in der Puchstraße hat beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens gestellt. Mit der formellen Eröffnung wird laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) in den kommenden Tagen gerechnet.

Mehr als eine Million Euro Passiva

Laut den vorliegenden Angaben stehen Verbindlichkeiten von rund 1,105 Millionen Euro Aktiva in Höhe von etwa 275.000 Euro gegenüber. Insgesamt sind 63 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Auch für die Beschäftigten ist die Situation relevant: Die Zellweger GmbH beschäftigt derzeit 14 Mitarbeiter.

Umsätze gingen zurück, hohe Personalkosten

Als wesentliche Gründe für die finanzielle Schieflage nennt der AKV rückläufige Umsätze und hohe Personalkosten. Bereits im vergangenen Jahr wurden deshalb Dienstverhältnisse beendet. Die dadurch erzielten Einsparungen reichten allerdings nicht aus, um die wirtschaftliche Situation nachhaltig zu verbessern. Auch an anderer Stelle versuchte das Unternehmen, seine Kosten zu reduzieren. Unter anderem wurden bestehende Verträge etwa für Miete, Leasing und Versicherungen neu strukturiert. Doch auch diese Maßnahmen brachten laut AKV nicht die erhoffte Entlastung.

Betrieb soll weiterlaufen

Trotz der Insolvenz soll das Unternehmen nicht vollständig aufgegeben werden. Die Fortführung der Zellweger GmbH ist geplant und soll nach Angaben des AKV wirtschaftlich möglich sein. Allerdings sind dafür weitere Einschnitte notwendig. Unter anderem sollen Teilbetriebe geschlossen werden.

Gläubiger sollen 20 Prozent erhalten

Für die Insolvenzgläubiger ist ein Sanierungsplan vorgesehen. Dieser entspricht derzeit den gesetzlichen Mindesterfordernissen. Demnach sollen die Gläubiger 20 Prozent ihrer offenen Forderungen erhalten. Die Zahlung soll innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans erfolgen. Ob der Sanierungsplan in dieser Form angenommen und das Unternehmen tatsächlich fortgeführt werden kann, wird sich im weiteren Insolvenzverfahren zeigen.

Zellweger seit 2006 in Graz

Die Geschichte des Unternehmens reicht zurück bis zur „Nähtechnik Austria GmbH“. Diese wurde im Jahr 2006 von der Schweizer Zellweger-Gruppe übernommen und in Zellweger GmbH umbenannt. Nun steht das Grazer Unternehmen vor einem umfassenden Sanierungsprozess.