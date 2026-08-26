Frau will Nachbarn in Graz töten, „Ausrutscher“ wurde ihr zum Verhängnis

Ein Nachbarschaftskonflikt in Graz eskalierte offenbar beinahe tödlich: Eine Frau soll mit einem Küchenmesser auf ihren Nachbarn losgegangen sein. Nur ein Sturz und das Eingreifen ihrer Mutter verhinderten Schlimmeres.

Ein lang andauernder Konflikt zwischen Nachbarn ist in Graz in einer heftigen Messerattacke geendet. Laut Staatsanwaltschaft soll eine Frau ihren Nachbarn mit einem Küchenmesser angegriffen und dabei dessen Tod beabsichtigt haben. Hintergrund dürfte eine psychische Erkrankung der Frau sein. Sie soll davon überzeugt gewesen sein, dass der Mann wiederholt in die von ihr und ihrer Mutter bewohnte Wohnung eingedrungen sei, dort Gegenstände entwendet und Überwachungskameras angebracht habe. Tatsächlich soll dies nicht der Fall gewesen sein.

Mit Messer vor der Terrassentür

Laut Anklage ging die Frau schließlich bewaffnet zur Terrassentür ihres Nachbarn. Dort soll sie lautstark geschrien haben, bevor sie die Glasscheibe der Tür mit einem Tritt zerstörte. Als der Mann den Vorhang zur Seite zog, stand die Frau demnach bereits unmittelbar vor der beschädigten Tür. Das Messer soll sie über den Kopf gehalten haben. Dabei soll sie ihn laut eines Berichts der Kleinen Zeitung mit den Worten „Komm her, ich stech‘ dich ab!“ bedroht haben. Der Mann versuchte daraufhin, sich in Sicherheit zu bringen. Die Frau soll ihm mit weiteren Todesdrohungen gefolgt sein und dabei mit dem Messer Stichbewegungen gemacht haben.

Angreiferin rutscht auf Teppich aus

Als die Frau schließlich zum Zustechen angesetzt haben soll, kam es zu einem entscheidenden Moment: Sie verlor auf einem Teppich den Halt und stürzte. Der Nachbar nutzte die kurze Gelegenheit zur Flucht und versuchte, über die Terrasse zu entkommen. Dabei stürzte allerdings auch er. Die Frau soll inzwischen wieder aufgestanden sein und auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Erst die Hilferufe des Opfers machten die Mutter der Angreiferin auf die Situation aufmerksam. Sie griff ein und soll ihre Tochter vom Mann weggezogen haben. Der Nachbar konnte schließlich fliehen und die Polizei verständigen. Er erlitt eine blutende Verletzung an der Hand.

Staatsanwaltschaft spricht von Tötungsabsicht

Für die Staatsanwaltschaft steht fest, dass es sich nicht bloß um eine Drohung gehandelt haben soll. Die Frau habe ihren Nachbarn bewusst töten wollen, heißt es dem Medienbericht zufolge laut Anklage. Dass der Angriff nicht tödlich endete, sei demnach mehreren Umständen zu verdanken: dem Sturz der Angreiferin und dem anschließenden Einschreiten ihrer Mutter. Bei ihrer späteren Festnahme soll die Frau zudem einen Polizisten am Hals gekratzt und dabei verletzt haben.

Frau laut Gutachten nicht zurechnungsfähig

Ein psychiatrisches Gutachten kommt allerdings zu einem entscheidenden Ergebnis: Die Frau soll aufgrund ihrer schweren psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen sein. Wäre sie für ihre Handlungen verantwortlich gewesen, würden diese laut Staatsanwaltschaft unter anderem als versuchter Mord und Hausfriedensbruch bewertet. Auch ein Vorwurf des Widerstands gegen die Staatsgewalt könnte im Raum stehen. Aufgrund ihrer Erkrankung geht die Staatsanwaltschaft stattdessen von einer hohen Gefahr weiterer schwerer Taten aus. Deshalb wird ihre Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. Laut Einschätzung besteht die Gefahr weiterer Gewalttaten bis hin zu einem möglichen Mord.

Entscheidung im Oktober

Ob die Frau tatsächlich in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht wird, entscheidet ein Geschworenengericht am Grazer Straflandesgericht. Die Verhandlung ist für Oktober angesetzt.