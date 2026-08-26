Schutzzone im Volksgarten: Polizei nennt aktuelle Zahlen

Seit der Wiedereinführung der Schutzzone im Grazer Volksgarten läuft der Polizeieinsatz auf Hochtouren. Mehr als 7.500 Kontrollstunden wurden bereits geleistet.

Der Grazer Volksgarten bleibt ein Schwerpunkt für die Polizei. Mit Beginn der warmen Jahreszeit hat sich die Zahl der Menschen in der Parkanlage deutlich erhöht. Gleichzeitig beobachtet die Polizei nach eigenen Angaben einen verstärkten Zulauf aus dem Suchtmittelmilieu. Besonders im Fokus stehen dabei Personen, die Suchtmittel im Park kaufen. Auch eine Verlagerung entsprechender Aktivitäten in angrenzende Bereiche sei feststellbar und werde laufend beobachtet. Neben den täglichen Streifen setzt die Polizei deshalb regelmäßig auf Schwerpunktaktionen. Dabei kommen neben uniformierten Kräften auch zivile Beamte zum Einsatz.

Mehr als 7.500 Stunden kontrolliert

Seit 15. Juli 2024 gilt im Volksgarten wieder eine Schutzzone. Seither waren laut Polizei mehr als 2.100 Beamtinnen und Beamte bei Kontrollen und Schwerpunktaktionen im Einsatz.

Dabei wurden insgesamt: 7.500 Stunden kontrolliert

kontrolliert 1.062 Betretungsverbote ausgesprochen

ausgesprochen 1.499 Anzeigen erstattet

erstattet 39 Personen festgenommen

179 Fahndungstreffer erzielt

erzielt 461 Sicherstellungen durchgeführt Bei den Sicherstellungen handelte es sich unter anderem um Suchtmittel, Bargeld, Waffen und weitere Beweismittel.

Auch zivile Ermittler im Einsatz

Die Polizei betont, dass nicht sämtliche Maßnahmen im Volksgarten für Besucher unmittelbar sichtbar sind. Neben der offenen Präsenz laufen auch kriminalpolizeiliche Ermittlungen gegen den Suchtmittelhandel und dessen Strukturen. „Wir reden die aktuelle Situation und Befürchtungen von Betroffenen nicht klein“, sagt die Leiterin der Grazer Kriminalpolizei, Oberstleutnant Christine Krenn. Die genannten Zahlen würden gleichzeitig zeigen, „mit welcher Intensität die Polizei hier tätig ist“.

Schutzzone ist kein „drogenfreier Park“

Die Polizei stellt zugleich klar, dass die Schutzzone nicht mit einem generellen Verbot von Suchtmittelkriminalität gleichzusetzen ist. Ihr ursprünglicher Zweck besteht darin, Minderjährige vor strafbaren Handlungen im öffentlichen Raum zu schützen. Unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen können Personen weggewiesen und Betretungsverbote ausgesprochen werden. Eine Schutzzone könne jedoch nicht allein ein komplexes Drogen- und Suchtproblem lösen, erklärt Krenn. Sie biete der Polizei aber zusätzliche Möglichkeiten, um insbesondere Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum zu schützen.

Kontrollen sollen weitergehen

Die Polizei will den Druck im Volksgarten und den angrenzenden Bereichen weiterhin hochhalten. Dabei soll die Entwicklung der Lage laufend beobachtet werden. Zum Einsatz kommen sowohl sichtbare Streifen und Schwerpunktkontrollen als auch zivile und kriminalpolizeiliche Ermittlungen.