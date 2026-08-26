HSG Graz bereit für neue Saison: Auftakt gegen Cupsieger Krems

Die HSG Holding Graz hat ihre Vorbereitung ungeschlagen abgeschlossen. Nach drei Siegen und zwei Unentschieden wartet am 5. September mit dem Heimspiel gegen Krems der Start in die neue Saison.

Nach intensiven Trainingswochen und fünf ungeschlagenen Testspielen starten die Grazer am 5. September in die neue Saison der HLA Meisterliga.

Nach intensiven Trainingswochen und fünf ungeschlagenen Testspielen starten die Grazer am 5. September in die neue Saison der HLA Meisterliga.

Die Vorbereitung ist abgeschlossen, nun wird es für die HSG Holding Graz ernst: Nach intensiven Trainingswochen und fünf ungeschlagenen Testspielen starten die Grazer am 5. September in die neue Saison der HLA Meisterliga.

Drei Siege und zwei Unentschieden

Die Bilanz der Vorbereitung kann sich sehen lassen. In fünf Testspielen holte die HSG drei Siege und zwei Unentschieden. Gegen den kroatischen Erstligisten RK Čakovec gelangen gleich zwei Erfolge, auch gegen die Sportunion Leoben setzte sich das Team durch. Unentschieden endeten die Begegnungen mit dem algerischen Nationalteam sowie dem slowenischen Erstligisten RK Ormož. Neben den Testspielen absolvierten die Grazer zahlreiche Einheiten auf dem Handballfeld, in der Kraftkammer und im athletischen Bereich.

Letzter Feinschliff vor Saisonstart

Trainer Risto Arnaudovski zeigt sich mit der Vorbereitung zufrieden, sieht bis zum ersten Pflichtspiel aber noch Verbesserungspotenzial. In den verbleibenden Tagen sollen daher die letzten Details abgestimmt werden. Am 5. September wartet schließlich die erste Bewährungsprobe: Zum Auftakt der HLA Meisterliga empfängt die HSG Holding Graz den ÖHB-Cupsieger Förthof UHK Krems im Raiffeisen Sportpark.