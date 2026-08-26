Graz: Ersatzverkehr und Umleitung bei zwei Öffi-Linien

In Graz kommt es Anfang September zu Änderungen im Öffi-Verkehr. Wegen Probefahrten und Reparaturarbeiten sind die Linien 5 und 64E zeitweise betroffen.

Öffi-Fahrgäste in Graz müssen sich Anfang kommender Woche auf Änderungen einstellen. Betroffen sind die Straßenbahnlinie 5 am Montag sowie die Buslinie 64E am Dienstag. Grund dafür sind Probefahrten beziehungsweise Reparaturarbeiten.

Ersatzverkehr für Linie 5

Am Montag, 31. August, wird auf der Linie 5 zwischen Zentralfriedhof und Puntigam ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Dieser gilt von etwa 9 bis 12 Uhr. Grund sind Bremsprobefahrten mit einer Flexity-Straßenbahn auf diesem Streckenabschnitt. Die Linie 5 verkehrt während dieser Zeit lediglich zwischen Andritz und der Schleife Zentralfriedhof. Zwischen Zentralfriedhof und Puntigam übernehmen Busse der Ersatzlinie E5 den Verkehr.Die Ersatzbusse fahren über die Triester Straße und bedienen dabei mehrere Ersatzhaltestellen. Unter anderem werden die Nachtbushaltestellen der Linie N5 bei Plachelhofstraße und Maut Puntigam genutzt. Auch für Brauquartier/tim und Brauhaus Puntigam stehen Ersatzhaltestellen zur Verfügung.

Linie 64E wird umgeleitet

Eine weitere Änderung folgt am Dienstag, 1. September. Aufgrund von Reparaturarbeiten an Pollern in der Marburger Straße wird die Linie 64E zwischen 9 und 12 Uhr in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet. In Richtung Puntigam fahren die Busse ab Morrehof über die St.-Peter-Hauptstraße und Petrifelderstraße zur Paul-Keller-Gasse. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung auf derselben Strecke.

Drei Haltestellen betroffen

Während der Arbeiten können die regulären Haltestellen Marburger Straße, ORF-Zentrum und Hertzgasse nicht wie gewohnt bedient werden. Fahrgäste müssen auf nahe gelegene Haltestellen ausweichen: Marburger Straße wird zum Morrehof, ORF-Zentrum zur Petersbergenstraße und Hertzgasse zur Paul-Keller-Gasse verlegt. Nach Angaben der Holding Graz sollen die Einschränkungen jeweils gegen Mittag beendet sein.