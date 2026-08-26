ANDRITZ sichert sich weitere Großaufträge in China

Der Grazer Technologiekonzern ANDRITZ baut seine Zusammenarbeit mit Nanning Sun Paper weiter aus. Für ein Zellstoff- und Papierprojekt in der chinesischen Provinz Guangxi liefert das Unternehmen erneut zentrale Technologien und Anlagen. Das Auftragsvolumen liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Neue Produktionslinie geplant

Nanning Sun Paper hat ANDRITZ mit Ausrüstung für eine dritte Zellstoffproduktionslinie sowie mit Systemen für die neue Papiermaschine PM21 beauftragt. Die Inbetriebnahme der Anlagen ist für Mitte 2027 vorgesehen. Die Aufträge wurden bereits im Auftragseingang von ANDRITZ für das zweite Quartal 2026 berücksichtigt.

Anlagen für effiziente Produktion

Der Lieferumfang ist umfangreich. ANDRITZ stellt unter anderem Anlagen für die Lagerung und Siebung von Hackschnitzeln sowie eine neue High-Kappa-Faserlinie bereit. Diese soll täglich bis zu 1.500 Tonnen Weichholz beziehungsweise 2.200 Tonnen Hartholz verarbeiten können. Zum Auftrag gehört außerdem ein neuer Rückgewinnungskessel. Dieser soll eine möglichst hohe Erzeugung von grünem Strom ermöglichen und gleichzeitig niedrige Rauchgasemissionen gewährleisten. Auch eine Weißlaugenanlage mit integriertem Gasifizierungssystem wird geliefert. Die Technologie soll einen fossilfreien Betrieb des Drehrohrofens ermöglichen und damit die CO₂-Bilanz der Produktion verbessern.

Technik für neue Papiermaschine

Für die Papiermaschine PM21 liefert ANDRITZ darüber hinaus Mahl- und Sortiertechnologien sowie Systeme für die Stoffaufbereitung. Ziel ist es, die Qualität des Faserstoffs zu erhöhen, Rohstoffe möglichst effizient zu nutzen und stabile Bedingungen bei der Herstellung hochwertiger Verpackungspapiere zu schaffen. Sun Paper sieht die neuerlichen Aufträge als Zeichen der erfolgreichen bisherigen Zusammenarbeit. Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben insbesondere auf die bewährte Technologie und Projektabwicklung von ANDRITZ. Nanning Sun Paper wurde 2022 von der Sun Paper Group gegründet. In Nanning entsteht ein integrierter Industriepark für Forstwirtschaft sowie Zellstoff- und Papierproduktion. Die geplante jährliche Produktionskapazität liegt bei insgesamt 5,25 Millionen Tonnen.