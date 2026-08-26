Neues Forschungsprojekt zur Hygiene in der Ferkelhaltung

Wie beeinflussen Mikroorganismen in Tränkesystemen die Gesundheit von Ferkeln? Dieser Frage gehen die Med Uni Graz, die Vetmeduni Wien und die HBLFA Raumberg-Gumpenstein in einem gemeinsamen Forschungsprojekt nach.

Wie beeinflussen Mikroorganismen in Tränkesystemen die Gesundheit von Ferkeln? Dieser Frage gehen die Med Uni Graz, die Vetmeduni Wien und die HBLFA Raumberg-Gumpenstein in einem gemeinsamen Forschungsprojekt nach.

Wie beeinflussen Mikroorganismen in Tränkesystemen die Gesundheit von Ferkeln? Dieser Frage gehen die Med Uni Graz, die Vetmeduni Wien und die HBLFA Raumberg-Gumpenstein in einem gemeinsamen Forschungsprojekt nach. Die Erkenntnisse sollen langfristig auch dabei helfen, den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren.

Wasserleitungen im Fokus

Gerade die ersten Lebenswochen und das Absetzen von der Muttersau sind für Ferkel eine sensible Entwicklungsphase. Neben der Fütterung spielt dabei auch hygienisch einwandfreies Tränkewasser eine wichtige Rolle. Im Forschungsprojekt „MikroWaSta“ untersuchen die Wissenschaftler daher Mikroorganismen, die sich in den Wasserleitungen von Ferkelaufzuchtbetrieben befinden. Im Mittelpunkt stehen sogenannte Biofilme – mikrobielle Gemeinschaften, die sich auf den Oberflächen von Wasserleitungen bilden können. Bislang sei noch nicht ausreichend erforscht, welche Rolle diese Biofilme bei der Verbreitung gesundheitsrelevanter Mikroorganismen spielen, erklärt das Forschungsteam.

Proben aus Wasser, Futter und Stall

Für die Untersuchungen werden Betriebe mit unterschiedlichen gesundheitlichen Ausgangssituationen miteinander verglichen. Analysiert werden Proben aus Wasser und Biofilmen sowie aus Kot und Futtermitteln. Neben klassischen mikrobiologischen Untersuchungen kommen moderne metagenomische Verfahren zum Einsatz. Damit können ganze mikrobielle Gemeinschaften sowie Resistenz- und Virulenzgene untersucht werden. Besonderes Augenmerk gilt möglichen Zusammenhängen zwischen den Mikroorganismen in den Wasserleitungen und Krankheitserregern bei den Tieren.

Weniger Antibiotika als langfristiges Ziel

Durchfallerkrankungen stellen in der Ferkelaufzucht eine Herausforderung dar und können den Einsatz von Antibiotika notwendig machen. Das Forschungsprojekt soll deshalb Erkenntnisse liefern, mit denen Infektionen möglichst früh verhindert werden können. Langfristig könnten daraus gezieltere Hygiene- und Managementmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe entstehen. Ziel sei es, die Tiergesundheit weiter zu verbessern und gleichzeitig den Antibiotikaeinsatz nachhaltig zu reduzieren. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft gefördert.