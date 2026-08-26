Steirer-Duell im ÖFB-Cup: Sturm gastiert in Voitsberg

Am 5. September kommt es in der zweiten Runde des ÖFB-Cups zu einem steirischen Duell.

Am 5. September kommt es in der zweiten Runde des ÖFB-Cups zu einem steirischen Duell.

Am 5. September kommt es in der zweiten Runde des ÖFB-Cups zu einem steirischen Duell: Der ASK Voitsberg empfängt den SK Sturm Graz. Für die Grazer Fans stehen insgesamt 620 Tickets zur Verfügung. Der geschützte Vorverkauf startet bereits am Donnerstag.

Steirer-Duell: Anpfiff um 15.30 Uhr

Das Duell zwischen Voitsberg und Sturm wird am Samstag, 5. September 2026, um 15.30 Uhr im Münzer Bioindustrie Sportpark in Voitsberg angepfiffen. Der Ticketverkauf erfolgt in mehreren Phasen. Den Anfang machen am Donnerstag, 27. August, um 10 Uhr die MemberPlus-Mitglieder. Für sie läuft der geschützte Verkauf bis einschließlich Freitag. Pro Person kann ein Ticket erworben werden. Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. August, folgt die zweite Verkaufsphase für Sturm-Member. Sollten danach noch Karten verfügbar sein, beginnt am Montag, 31. August, der freie Verkauf. Auch hier gilt eine Beschränkung auf ein Ticket pro Person.

620 Karten für Sturm-Fans

Insgesamt verfügt Sturm Graz für das Cupspiel über ein Kontingent von 620 Tickets. Die Karten sind online sowie in den SturmShops erhältlich. Online gekaufte Tickets müssen allerdings vor Ort gegen Originaltickets eingetauscht werden.

Fanbus fährt von Graz nach Voitsberg

Für Sturm-Anhänger wird zudem ein Fanbus angeboten. Dieser soll am Spieltag um 13.30 Uhr beim P+R Webling in Graz abfahren. Die Rückfahrt erfolgt nach dem Spiel. Der Preis beträgt 22 Euro, Voraussetzung sind mindestens 40 Teilnehmer bis zum Stichtag am 1. September. Auch eine öffentliche Anreise ist möglich. Vom Bahnhof Voitsberg sind es rund 15 Minuten zu Fuß zum Stadion, allerdings weist Sturm auf einen Schienenersatzverkehr ab Lieboch hin. Von der Bushaltestelle Voitsberg Jonasstraße beträgt die Gehzeit rund fünf Minuten.