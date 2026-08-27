Unfall am Opernring: Alkoholisierter Radfahrer in Graz schwer verletzt

Am Opernring in Graz kam es Mittwochabend zu einer Kollision zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Ein 41-jähriger Radfahrer wurde schwer verletzt. Laut Polizei war er stark alkoholisiert.

Am Mittwochabend, 26. August 2026, kam es gegen 22.20 Uhr im Grazer Bezirk Innere Stadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich Opernring/Girardigasse kollidierten ein Radfahrer und ein Wagen. Der 41-jährige Radfahrer aus Graz wollte laut ersten Erhebungen aus der Hammerlinggasse kommend den Opernring queren. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 24-jähriger Grazer mit seinem Pkw. Der 24-Jährige wollte von der Girardigasse nach links in den Opernring einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Nach den bisherigen Erhebungen der Polizei dürfte der 41-Jährige das Rotlicht der Radfahrerampel missachtet haben.

Schwer verletzt

Bei der Kollision wurde der 41-Jährige schwer verletzt. Das Österreichische Rote Kreuz versorgte ihn und brachte ihn anschließend in das LKH Graz. Auch die Polizei war vor Ort und führte weitere Erhebungen durch. Dabei wurden mit beiden beteiligten Lenkern Alkotests durchgeführt.

Alkotest positiv

Beim 41-jährigen Radfahrer stellte die Polizei eine starke Alkoholisierung fest. Der Alkotest des 24-jährigen Autofahrers verlief hingegen negativ. Dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird der 41-Jährige laut Landespolizeidirektion Steiermark angezeigt.