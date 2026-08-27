So klang der Jura: Grazer Biologe rekonstruiert Insektenrufe

Im Jura war ordentlich was los - auch akustisch. Ein Biologe der Uni Graz hat mit internationalen Forschenden Insektenrufe von vor 165 Millionen Jahren rekonstruiert. Eine Art sorgte dabei für eine Überraschung.

Ein Grazer Biologe konnte mit internationalen Forschenden rekonstruieren, wie vielfältig Grillen und Heuschrecken damals klangen - eine Art setzte sogar schon Ultraschall ein.

Ein Grazer Biologe konnte mit internationalen Forschenden rekonstruieren, wie vielfältig Grillen und Heuschrecken damals klangen - eine Art setzte sogar schon Ultraschall ein.

Nicht nur Dinosaurier sorgten im Jura für tierische Töne. Auch Grillen und Heuschrecken machten sich vor rund 165 Millionen Jahren bemerkbar. Thorin Jonsson vom Institut für Biologie der Universität Graz hat gemeinsam mit Forschenden aus Lincoln, Bristol, Peking und Tempe untersucht, wie diese Insekten damals klangen. Grundlage dafür waren außergewöhnlich gut erhaltene Fossilien von neun verschiedenen Heuschrecken-Arten. Sie lebten zur selben Zeit und in derselben Gegend im Gebiet der heutigen Inneren Mongolei.

Flügel geben Takt

Bei Grillen und Heuschrecken entsteht der Ton durch Bewegung: Sie reiben bestimmte Strukturen ihrer Flügel aneinander. Dabei treffen eine Schrillleiste mit kleinen Zähnchen und eine harte Kante aufeinander. Anzahl und Abstand der Zähnchen sowie Form und Bewegung der Flügel bestimmen Tonhöhe und Rhythmus. Bei den Fossilien waren diese „Klangwerkzeuge“ so gut erhalten, dass die Forschenden daraus tatsächlich Töne ableiten konnten. Mit Analysen, Simulationen und KI-gestützten Auswertungen rekonstruierten sie Tonhöhen und die kleinsten musikalischen Einheiten der Paarungsrufe.

Viele Töne im Jura

Dabei zeigte sich: Der Jura hatte offenbar weit mehr als nur einen Ton zu bieten. „Unsere Ergebnisse zeigen eine große Vielfalt an Ruf-Frequenzen. Mehrere Arten erzeugten reine, tiefe Töne wie heutige Grillen, andere höhere Frequenzen, ähnlich wie unsere heimischen Laubheuschrecken“, berichtet Jonsson. Die verschiedenen Arten nutzten also unterschiedliche Tonlagen zur Kommunikation. Die urzeitliche Geräuschkulisse war damit vielfältiger als bislang angenommen.

Ultraschall im Jura

Besonders hellhörig machte das Forschungsteam eine der untersuchten Arten. Sie kommunizierte bereits im Ultraschallbereich – und damit rund 100 Millionen Jahre bevor sich Fledermäuse entwickelten. „Damit konnten wir zeigen, dass die Welt im Jura akustisch wesentlich reicher und diverser war, als bisher angenommen“, fasst der Biologe zusammen. Die Fossilien liefern damit einen ungewöhnlichen Hör-Eindruck aus einer Zeit, aus der selbst kein Ton erhalten geblieben ist.

Forschung aus Graz

Jonsson forscht im vom Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt „Small Wings, Loud Songs“ gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien, China und den USA. Die Ergebnisse zählen laut Universität Graz zu den bislang ältesten rekonstruierten Klangspuren der Erde. Veröffentlicht wurde die Arbeit unter dem Titel „Reconstruction of an extinct soundscape reveals ultrasonic communication in the Jurassic“. Sie erschien in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins PNAS.