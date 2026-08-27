Graz zieht Millionen-Blicke aus dem Ausland auf sich

35,7 Millionen Sichtkontakte, 7,7 Millionen Videoaufrufe und knapp 98.000 Besuche auf der Website: Der Tourismusverband Region Graz zieht eine erste positive Bilanz seiner verstärkten internationalen Werbung. Im ersten Halbjahr 2026 wurden dafür mit Unterstützung des Landes Steiermark verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Beworben wurden Graz, Graz-Umgebung und der Bezirk Voitsberg vor allem in Deutschland, Großbritannien, Italien und der Schweiz. Dabei kamen unter anderem Online-Kampagnen, Werbung im öffentlichen Raum sowie Kooperationen mit Bahn- und Fluglinien zum Einsatz. Auf der eigens eingerichteten Seite wurden zudem 102.532 konkrete Interessens- und Buchungsimpulse registriert.

©Region Graz/StefanLeitner Die Erlebnisregion Graz setzt verstärkt auf internationale Werbung und erreicht damit Millionen Menschen in mehreren europäischen Zielmärkten.

Italien ganz vorne

Die vier Märkte entwickelten sich dabei unterschiedlich. Deutschland bestätigte laut Tourismusverband seine Bedeutung als wichtiger Herkunftsmarkt, während Besucher aus der Schweiz besonders hochwertige Website-Besuche brachten. In Großbritannien sieht man noch Potenzial für einen langfristigen Aufbau der Bekanntheit. Italien erzielte im ersten Halbjahr wiederum die höchste Reichweite der vier untersuchten Auslandsmärkte. Im Mittelpunkt der Kampagne „Zwei Welten. Ein Moment.“ steht die Verbindung zwischen Graz und seinem Umland. Stadtleben, Natur und Genuss werden dabei ebenso hervorgehoben wie Direktflüge und die neuen Möglichkeiten rund um die Koralmbahn.

Videos als Magnet

Für besonders große Aufmerksamkeit sorgen auch Videos des Grazer Creators Manuel Bechter. Seine Beiträge rund um bekannte Orte der Region kamen bisher gemeinsam auf rund zehn Millionen organische Aufrufe. Am stärksten lief eine Inszenierung des Grazer Uhrturms mit 3,9 Millionen Aufrufen, gefolgt vom Österreichischen Freilichtmuseum Stübing mit 2,5 Millionen. Ein Video mit der Grazer Dachlandschaft und der Murinsel erreichte 1,9 Millionen Aufrufe, der Burggarten 1,4 Millionen. Auch der Landhaushof wurde mit 260.000 Aufrufen in Szene gesetzt. Mitte August wurde die Zusammenarbeit mit einer weiteren Produktion im Planetensaal von Schloss Eggenberg fortgeführt.

Digital geht weiter

Für den Tourismusverband sollen solche ungewöhnlichen Beiträge auch künftig eine wichtige Rolle spielen. „Gerade im internationalen Wettbewerb der Destinationen müssen wir neue Wege gehen, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Kreative Inhalte, die überraschen und gleichzeitig einen unverwechselbaren Bezug zu Graz und unserer Region herstellen, können Menschen weit über klassische touristische Zielgruppen hinaus erreichen. Die Millionenreichweiten zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in solchen Kooperationen steckt“, so Sylvia Loidolt und Susanne Haubenhofer. Neben dem Instagram-Kanal @visitregiongraz gibt es mit @regiongrazinside inzwischen auch einen Kanal für Einblicke hinter die Kulissen. Die Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr sollen nun in weitere Kampagnen sowie mehr zielgruppenspezifische und fremdsprachige Inhalte einfließen.