Motorrad gegen Zivilstreife: Schwerer Unfall in Graz-Gösting

Schwerer Unfall am Mittwochabend in Graz-Gösting: Eine 63-jährige Motorradlenkerin kollidierte mit einem zivilen Polizeifahrzeug auf Einsatzfahrt und wurde schwer am Bein verletzt.

Der Unfall passierte Mittwochabend, dem 16. August, gegen 21.45 Uhr auf der Wiener Straße. Eine Polizistin war dort mit einem zivilen Einsatzfahrzeug in Richtung Süden unterwegs. Sie befand sich auf einer Einsatzfahrt und hatte das Blaulicht eingeschaltet. An der Kreuzung mit der Exerzierplatzstraße wollte sie geradeaus weiterfahren.

Motorrad kam von rechts

Zur selben Zeit näherte sich eine 63-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Motorrad über die Exerzierplatzstraße. Sie war stadtauswärts unterwegs und wollte ihre Fahrt in Richtung Westen fortsetzen. Laut ihrer Aussage zeigte die Ampel für sie Grün, als sie in die Kreuzung einfuhr. Dort kam es zur Kollision mit dem Polizeifahrzeug.

63-Jährige stürzte

Durch den Zusammenstoß kam die Motorradlenkerin zu Sturz. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen am Bein. Das Rote Kreuz versorgte die Frau noch an der Unfallstelle. Danach wurde sie in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht und dort stationär aufgenommen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Wie genau es zu der Kollision kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. „Weitere Erhebungen zur genauen Klärung des Unfallhergangs laufen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.